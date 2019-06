Trump haalt uit naar krantenbericht over Amerikaanse cyberactiviteit in Rusland: “Virtuele daad van verraad” KVE

16 juni 2019

22u03

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft hard uitgehaald naar een artikel in The New York Times over een toename in digitale invallen in het elektrische netwerk van Rusland. Andere functionarissen hebben erkend dat de Verenigde Staten stappen onderneemt om Rusland te verhinderen zich in te mengen in de verkiezingen.

In een reeks tweets had Trump gezegd dat het artikel onwaar is en een "virtuele daad van verraad". De krant is volgens hem "zo wanhopig voor een verhaal" dat die alles zou drukken "zonder in het minst te denken aan de gevolgen".

.....ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Volgens het artikel voeren de VS steeds meer digitale invallen uit in het Russische elektriciteitsnetwerk, om Rusland te waarschuwen geen desinformatiecampagnes te voeren in de Amerikaanse verkiezingen. Ook is het de bedoeling aan te tonen dat de VS bereid zijn om cyberinstrumenten meer agressief te gebruiken. Het artikel citeert anonieme regeringsfunctionarissen, huidige en gewezen. Volgens het stuk is nog niet bericht over de ontplooiing van Amerikaanse computercode in het Russische elektriciteitsnetwerk.

“Enorme inspanningen”

De minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kreeg vragen over het artikel in interviews. Hij zei dat hij geen commentaar had. De Verenigde Staten onder de regering van Trump hebben volgens hem wel "enorme inspanningen gedaan om te verzekeren dat er geen inmenging is in onze verkiezingen, niet door Rusland of door eender welk land ter wereld".

Volksvertegenwoordiger Adam Schiff zei aan CBS dat er een focus was om Russische inmenging te verhinderen en dat het belangrijk was om een afschrikkingsmiddel te hebben. Wel ondermijnt Trump dat door te zeggen dat de Russische inmenging volgens hem een hoax is.