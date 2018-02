Trump haalt uit naar FBI: "Schoolschutter niet aangepakt omdat ze te veel tijd besteden aan Ruslandonderzoek" LB

18 februari 2018

06u30

Bron: Belga 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteravond de link gelegd tussen de schietpartij op een school in Florida en het onderzoek van de FBI naar Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. In een tweet zegt hij dat de FBI te veel tijd spendeert aan het onderzoek.

"Erg bedroevend dat de FBI alle van de vele signalen heeft gemist die werden uitgestuurd door de schutter op de school in Florida. Dit is niet aanvaardbaar. Ze besteden te veel tijd aan het proberen bewijzen van Russische collusie bij de Trump-campagne - er is geen collusie. Ga terug naar de basis en maak ons allemaal trots", zegt Trump in een tweet.

Trumps uitspraak komt er nadat de FBI vrijdag toegaf dat het bloedbad woensdag in een school in de stad Parkland, waarbij zeventien doden en vijftien gewonden vielen, vermeden had kunnen worden. Op 5 januari had de federale politiedienst immers een waarschuwing over de dader ontvangen, maar die daarna niet nagetrokken.