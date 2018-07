Trump haalt uit naar EU: "Vreselijk wat ze ons aandoen. Op handelsvlak zijn ze even erg als China" FT

01 juli 2018

18u35

Bron: Belga 15 Het handelsbeleid van de Europese Unie is "wellicht even erg als dat van China". Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump verklaard in een interview met de conservatieve nieuwszender Fox News.

Trump verdedigde tijdens het interview zijn beslissing om de Amerikaanse handelspartners importheffingen op staal en aluminium te laten betalen. Hij maakte duidelijk waarom ook de EU sinds 1 juni die tarieven moet betalen, hoewel de Europese landen aanvankelijk nog uitstel hadden gekregen.

"De Europese Unie is wellicht even erg als China, alleen is ze kleiner", zo zei Trump. "Het is vreselijk wat ze ons aandoen. Zij sturen hun Mercedes hierheen, maar wij kunnen onze auto's niet naar hen sturen. Ze willen ook onze landbouwproducten niet kopen, want ze beschermen hun boeren." De Europeanen "hadden vorig jaar een handelsoverschot van 151 miljard dollar", vervolgde de president. "En bovendien betalen we een fortuin aan de NAVO om hen te beschermen."

"We houden allemaal erg veel van de Europese landen", klinkt het nog. "Maar ze behandelen ons erg slecht. Ze zijn zeer onrechtvaardig met ons omgegaan."

We houden allemaal erg veel van de Europese landen. Maar ze behandelen ons erg slecht President Trump

Ook kwam de president nog terug op de beslissing van de Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson om een deel van zijn productie uit de VS te verhuizen, vanwege importheffingen die de EU had ingevoerd. Hij maakte duidelijke dat hij de beslissing van het bedrijf oneerlijk vond. "Ze hebben al begin dit jaar een akkoord gesloten daarover, lang voor ze ooit van het woord 'tarief' hadden gehoord", zegt Trump.

De president denkt dat vooral de motorfietsbouwer schade zal oplopen door die beslissing. "Ik verzeker dat iedereen die ooit een Harley-Davidson kocht, voor Trump heeft gestemd", zo klinkt het zelfverzekerd. "Ze zijn hier erg ontevreden over."