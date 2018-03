Trump haalt uit: "Ik zou gevecht met 'gestoorde' Joe Biden winnen" David van der Heeden

22 maart 2018

13u49

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar voormalig vicepresident Joe Biden. De Democraat zou gezegd hebben Trump 'bont en blauw' hebben geslagen als hij met hem op school had gezeten.

Trump reageerde op een speech die Biden gaf bij de Universiteit van Miami. De vicepresident van Trumps voorganger Barack Obama zei daar volgens CNN dat hij als scholier wel raad had geweten met iemand als Trump, die zich schuldig maakt aan vrouwonvriendelijke opmerkingen.



"De man die uiteindelijk onze leider is geworden, zei ooit: 'Ik kan een vrouw overal grijpen en ze vindt het nog leuk ook'. Achteraf riep hij 'ik heb een fout gemaakt'", sprak Biden tegen de studenten, verwijzend naar de video die voor de verkiezingen in 2016 van Trump opdook.

Stoere kerel

"Ze vroegen me of ik met hem in debat wilden", vervolgde de oud-vicepresident. "En ik zei: 'Nee, als we samen op school hadden gezeten, had ik hem meegenomen achter de sportzaal en hem daar in elkaar hebben geslagen". (Letterlijk:'beat the hell out of him')



"De gestoorde Joe Biden probeert zich voor te doen als een stoere kerel, maar hij is zwak. Zowel mentaal als fysiek", sneerde de president op Twitter. "En toch bedreigde hij me voor de tweede keer met fysiek geweld."



Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

'Hij kent me niet'

De president toonde zich niet onder de indruk. Hij is van mening dat juist Biden bij een knokpartij met hem het onderspit zou delven. "Hij kent me niet, maar hij zou snel en hard neergaan'', twitterde Trump. "Hij zou alleen maar huilen. Je moet mensen niet bedreigen, Joe."



Als Trump (71) besluit om voor een tweede termijn als president te gaan, zou hij in 2020 mogelijk tegenover Biden (75) komen te staan. Als het de voormalige vicepresident lukt om de Democratische nominatie voor het presidentschap binnen te halen.