Trump haalt opnieuw uit naar Macrons plannen voor Europees leger, Merkel schaart zich achter voorstel

13 november 2018

15u13

Bron: Belga 2 De Amerikaans president Donald Trump heeft in een reeks tweets uitgehaald naar zijn Franse evenknie Emmanuel Macron. Hij bekritiseerde het plan van de Franse president om een Europees leger op te richten en spotte met zijn "lage populariteit".

"Emmanuel Macron stelt voor om een eigen leger te bouwen om Europa te beschermen tegen de VS, China en Rusland. Maar het was Duitsland in WOI en WOII - hoe is dat uitgedraaid voor Frankrijk? Ze begonnen Duits te leren in Frankrijk voordat de VS kwamen. Betaal voor NAVO of niet", schreef Trump op Twitter.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De Republikeinse president dringt er al langer bij de Europese landen op aan om hun militaire uitgaven aan de NAVO te verhogen, omdat de VS het grootste deel op zich nemen.



"Het probleem is dat Emmanuel last heeft van zeer lage populariteitscijfers in Frankrijk, 26 procent, en een werkloosheidscijfer van bijna 10 procent. Hij probeert gewoon van onderwerp te veranderen", aldus de president. In een volgende tweet voegde hij "MAKE FRANCE GREAT AGAIN" er nog aan toe, verwijzend naar zijn campagneslogan "Make America great again".

......MAKE FRANCE GREAT AGAIN! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Het Élysée relativeert dan weer en reageerde dat de tweets “bedoeld zijn voor de Amerikanen”. Tenslotte zouden ze anders niet in het Engels opgesteld zijn. “We hoeven geen commentaar te leveren op de inhoud die bedoeld is voor zijn medeburgers”, aldus een presidentiële raadgever.



“Donald Trump kwam als een van de eersten aan in Parijs, en had zijn eerste gesprek voorbehouden aan president Macron. Die signalen zijn veel waardevoller dan de tweets waarvan we weten hoe en waarom ze opgesteld werden”, voegde hij eraan toe. Hij zei ook nog dat de relatie tussen Macron en Trump niet altijd makkelijk is, maar voortgezet zal worden.

Tweede uithaal op Twitter

Het is de tweede aanval van Trump aan het adres van Macron in een week tijd. De Amerikaanse president haalde vorig weekend bij zijn aankomst in Parijs al uit naar zijn gastheer. Diens voorstel om een eigen Europees leger op te richten, noemde Trump op Twitter “zeer beledigend”. De Franse president had eerder Europa opgeroepen om zich te bewapenen tegen Rusland en een eigen leger op te richten. Europa mag voor zijn veiligheid niet enkel op de VS een beroep doen, klonk het. Macron zei te geloven in een “sterk en soeverein Europa”.



Trump op zijn beurt is Macrons uitspraken van vorige zondag nog niet vergeten. Tijdens een ceremonie ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog hekelde Macron, duidelijk met Trump in gedachten, diegenen die het nationalisme omhelzen en “onze belangen voorop stellen”, en voeg eraan toe dat “onze demonen weer opduiken”.

Ook Angela Merkel breekt lans voor Europees leger

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel is er overigens van overtuigd dat de Europese Unie moet werken aan de oprichting van een eengemaakt Europees leger. Dat heeft ze gezegd tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg vandaag.



Merkel analyseerde dat de Europese landen alleen met vereende krachten sterk voor de dag kunnen komen op het wereldtoneel. “De tijden dat we anderen blindelings konden vertrouwen, is voorbij”, zei Merkel, evenwel zonder de VS bij naam te noemen. “We moeten ons lot meer in eigen handen nemen als we als gemeenschap willen overleven.”

Zo’n eengemaakt leger moet de wereld tonen dat de Europese landen nooit meer oorlog zullen voeren met elkaar, legde Merkel uit, maar mag niet als een concurrent voor de NAVO gezien worden. “Neen, dit is een aanvulling op de NAVO, ik wil het bondgenootschap niet ter discussie stellen.”