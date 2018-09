Trump haalt op VN-Veiligheidsraad opnieuw fors uit tegen Iran: "Hoofdsponsor van terrorisme" ADN

26 september 2018

17u36

Bron: Belga 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag voor de VN-Veiligheidsraad opnieuw gefulmineerd tegen Iran.

Het Iraanse bestuur is "de hoofdsponsor van het wereldwijde terrorisme" en exporteert "geweld, terreur en conflicten", zei Trump in New York.

Iran mag nooit een atoombom bezitten, klonk het verder. Hij drong er bij alle leden van de VN-Veiligheidsraad op aan zich bij de Verenigde Staten aan te sluiten om dit doel te ondersteunen.



De VS hebben momenteel het maandelijkse roterende voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad in handen en had het onderwerp non-proliferatie van massavernietigingswapens op de agenda gezet. Oorspronkelijk zou de zitting enkel over Iran gaan, maar onder druk van een aantal leden van de VN-Veiligheidsraad werd de agenda thematisch uitgebreid.

