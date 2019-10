Trump haalt op Twitter zwaar uit naar Democraten, Pelosi belooft een eerlijk proces tvc

02 oktober 2019

19u29

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump is vandaag in meerdere tweets hard van leer getrokken tegen de Democraten en ook hun leider Nancy Pelosi.

"De Niets Doende Democraten zouden zich moeten concentreren op de opbouw van ons Land en niet iedereens tijd en energie verspillen aan BULLSHIT. Dit is wat zij al heel de tijd doen sinds ik overweldigend werd gekozen in 2016", tweette het Amerikaanse staatshoofd. "Zoek u deze keer een betere kandidaat, u zal het nodig hebben!", aldus Trump in een verwijzing naar de door hem verslagen Democratische kandidate Hillary Clinton.

In een andere tweet noemde het president het onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure "nonsens die nergens toe leidt" en die de aandelenbeurs doet dalen. "Maar dat is exact wat de Democraten willen doen. Zij willen het Land schade toebrengen, met enkel de verkiezingen van 2020 in gedachten! ".

Democrats are trying to undo the Election regardless of FACTS! pic.twitter.com/cQ3B1bGD4L Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Volgens de bewoner van het Witte Huis zou de voorzitter van de Commissie voor de Inlichtingendiensten in het Huis van Afgevaardigden Adam Schiff "beter de hersens, eer en kracht hebben van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo". Trump noemde de Democratische politicus een "ellendeling" die zijn eigen woorden "volledig heeft gefabriceerd en uitgesproken tegen het Congres al zou ik ze hebben uitgesproken".

Ook de voorzitster van het Huis, Nancy Pelosi, moest het ontgelden. Zij "zei geïnteresseerd te zijn in het verlagen van de prijzen voor voorgeschreven geneesmiddelen en te werken aan de wanhopig gewilde Overeenkomst VS-Mexico-Canada" (USMCA). "Maar zij is onbekwaam om aan beide te werken. Het is alleen maar camouflage om een verkiezing door impeachment te winnen. De Niets Doende Democraten zitten vast in de modder!".

Eerlijk proces

Als leidende Democrate kondigde Pelosi vorige week aan een onderzoek naar afzetting van Trump op te starten in verband met zijn omstreden telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski. Zij gaf vandaag aan dat er vele uitdagingen wachten en dat het afzettingsproces het land zal verdelen.

“Wij moeten fair zijn ten opzichte van de president, en daarom is het een onderzoek en niet een impeachment zonder meer. En we geven de president de kans zichzelf vrij te pleiten”, zei Pelosi tegenover verslaggevers in Washington. “Wij willen eerlijk zijn terwijl wij verder gaan”.

Hearing the dems say “we will treat this President fair” is laughable when you consider they’ve been attacking & harassing him since election night 2016. The Witch hunt continues... Stephanie Grisham(@ PressSec) link

Terwijl de Democratische leider nog aan het praten was kwam er weerwerk vanuit het Witte Huis. Woordvoerster Stephanie Grisham tweette dat het “belachelijk” is te denken dat de Democraten het staatshoofd fair zouden behandelen. “De Heksenjacht blijft duren”, zo echode Grisham het taalgebruik van haar baas.

Trump zelf noemde gisteren het onderzoek een “staatsgreep” bedoeld “om het volk de macht af te nemen”.