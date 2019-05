Trump haalt man op podium die duidelijk voorstander is van zijn muur Redactie

21 mei 2019

07u35

Bron: KameraOne 0

De Amerikaanse president Trump heeft gisteren een bijeenkomst gehouden in Pennsylvania. In zijn speech had hij het over zijn muur, die nu in opbouw is. “We zullen een muur van bijna 80 kilometer hebben”, zei hij. De toeschouwers konden zijn woorden wel smaken. Eén van hen is zelfs zo'n voorstander van de muur van Trump dat hij verscheen in strak pak... met baksteen-motief.