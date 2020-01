Trump haalt in laatste drie maanden 2019 46 miljoen dollar op voor verkiezingscampagne, Bernie Sanders 34,5 miljoen TT

02 januari 2020

13u33

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het laatste kwartaal van 2019 46 miljoen dollar (41 miljoen euro) opgehaald voor zijn herverkiezingscampagne. De afzettingsprocedure die de Democraten tegen de president hebben ingezet, lijkt hem op dat vlak dus weinig schade te berokkenen, integendeel. Het aantal donaties steeg de laatste weken nog.

De campagne voor de presidentsverkiezingen van november schiet over een maand uit de startblokken, met het begin van de voorverkiezingen bij de Democraten. Op 3 februari vindt de zogenaamde 'caucus’ in Iowa plaats, het traditionele begin van het primary-seizoen. De Democraat die het uiteindelijk haalt, neemt het op 3 november tegen Trump op.

De Amerikaanse president zit ondertussen dankzij de gulle donaties op een berg geld: 102,7 miljoen dollar (91,8 miljoen euro) werd al geschonken aan zijn officiële herverkiezingscampagne. Volgens een medewerker van de campagne kon Trump profiteren van het feit dat hij al meteen na zijn eedaflegging in januari 2017 een aanvraag deed voor een herverkiezing dit jaar. Daardoor kon de hele campagnemachinerie blijven draaien en geld ophalen bij burgers, bedrijven en andere donateurs.

Bij de opgehaalde bedragen is enkel het geld opgenomen dat naar de herverkiezingscampagne gaat. Ook de Republikeinse partij haalt daarnaast nog tientallen miljoenen dollars op.

Het fikse bedrag is een teken van zijn “brede steun onder de gewone burgers en zijn ongeëvenaard record aan beleidsmaatregelen voor het Amerikaanse volk”, zo klopt campagnemanager Brad Parscale zich op de borst. "De Democraten en de media houden zich bezig met de afzettingsrazernij, terwijl de campagne van de president alleen maar groter en sterker wordt. De oorlogskas en zijn leger aan vrijwilligers maken van zijn herverkiezingscampagne een niet te stoppen sneltrein.”

Sanders

Trump haalde met zijn miljoenenbedrag fors meer op dan zijn dichtste achtervolger, de Democraat Bernie Sanders. Die kon in de laatste drie maanden van 2019 34,5 miljoen dollar (31 miljoen dollar) ophalen, meteen een record van alle kwartalen bij alle Democratische gegadigden. In totaal kon Sanders vorig jaar 96 miljoen dollar (85,8 miljoen euro) ophalen. Volgens Sanders’ campagnemanager tonen de cijfers aan dat de senator uit Vermont het best geplaatst is om het tegen Trump op te nemen. 1,3 miljoen burgers hebben al voor de Democraat gedoneerd.

Ook andere Democraten geven momenteel cijfers vrij: zo moest Pete Buttigieg het de laatste drie maanden doen met 24,7 miljoen dollar (22,1 miljoen euro) aan donaties.