Trump haalt bij start NAVO-top uit naar Duitsland: "Ze worden gedomineerd door Rusland" SPS

11 juli 2018

10u07

Bron: Belga 14 De Amerikaanse president Donald Trump heeft net voor de start van de NAVO-top in Brussel forse kritiek geuit op Duitsland. Trump verweet de Duitsers dat ze door hun energiebeleid "compleet gecontroleerd" worden door Rusland.

Voor de start van de NAVO-top had Trump op de Amerikaanse ambassade een ontmoeting met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Dat de Amerikaanse president tijdens die ontmoeting het thema van de lastenverdeling binnen de NAVO zou aansnijden, was verwacht. Maar opvallend was dat hij daarbij ook fors uithaalde naar Duitsland.

"Het is erg ongelukkig dat Duitsland een grote deal sluit met Rusland over de nieuwe gasleiding Nord Stream 2. Wij moeten hen beschermen tegen Rusland, maar ondertussen geven ze wel miljarden en miljarden dollars aan Rusland. Dat is ongepast", zo verklaarde Trump in de aanwezigheid van journalisten.

"Gevangene van Rusland"

Door die energiedeal met Moskou wordt Duitsland "compleet gecontroleerd door Rusland", aldus Trump. De Amerikaanse president noemde Duitsland ook nog "de gevangene" van Rusland.

De secretaris-generaal benadrukte in zijn antwoord dat alle NAVO-lidstaten, dus ook Duitsland, opnieuw meer in defensie investeren. Voorts maakte hij duidelijk dat de NAVO-landen ook tijdens de Koude Oorlog handelsbetrekkingen met Rusland onderhielden.

Ursula Von der Leyen, de Duitse minister van Defensie, zegt in een reactie dat ze de kritiek van Trump intussen wel gewend is. Ze reageerde ook op het feit dat Duitsland minder dan twee procent van zijn bbp aan defensie besteedt. Von der Leyen stelde dat Duitsland de op een na grootste nettobetaler van de NAVO is en de op een na grootste bijdrage op het vlak van troepen levert.

Defensie-uitgaven

De Amerikaanse president hamert er al maanden op dat de NAVO-landen hun defensie-uitgaven moeten verhogen tot 2 procent van het bruto nationaal product, zoals in 2014 is afgesproken.

De leiders van de 29 NAVO-landen zijn samen in Brussel voor een tweedaagse top. De eerste en belangrijkste werksessie begint om 14.30 uur. De leiders zullen instemmen met een versnelling van het militaire reactievermogen, een verhoging van de paraatheid van de troepen en het bevorderen van een 'militaire snelweg' door Europa. Twee nieuwe commandocentra in de VS en Duitsland krijgen groen licht.