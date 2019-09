Trump haalt 3,6 miljard voor zijn muur uit Puerto Rico, scholen voor kinderen van militairen en vliegbasis in ons land jv

05 september 2019

12u47

Bron: NBC, New York Times, pbs 0 Donald Trump heeft het Pentagon 3,6 miljard dollar (3,25 miljard euro) laten vrijmaken om zijn grensmuur met Mexico deels te kunnen bekostigen. Niet de Mexicanen moeten dat geld dus ophoesten - zoals de president zo fel had verkondigd - maar 127 projecten worden op de lange baan geschoven. Onder de slachtoffers, Puerto Rico maar ook de Amerikaanse vliegbasis in het Waalse Chièvres.

Het Pentagon stelt 127 projecten uit zodat Trump meer dan 3,2 miljard euro ter beschikking krijgt voor de beloofde grensmuur met Mexico. Op die manier vermijdt de Amerikaanse president dat hij langs het Congres moet voor zijn geld. Maar ook een dollar kan slechts één keer uitgegeven worden. En dus zijn er een boel verliezers, verdeeld over 23 staten, drie zogenaamde ‘territories’ (Amerikaanse gebieden met beperkte autonomie) en het buitenland.

Zo grijpen scholen en crèches voor militair personeel in de VS, in Engeland, in Japan en in Duitsland naast een pak dollars. Puerto Rico, dat in 2017 enorme schade opliep door de verwoestende passage van orkaan Maria, loopt 400 miljoen dollar aan financiering voor tien bouwprojecten mis, waaronder een elektrisch onderstation. Het Pentagon relativeerde de impact voor Puerto Rico en zei dat de meeste projecten pas in september volgend jaar van start zouden gaan en niet noodzakelijk zullen worden uitgesteld. Verder is ook het Amerikaanse territorium Guam de dupe. Het eiland verliest 250 miljoen dollar, eveneens bestemd voor bouwwerken.

Opvallend is dat ook ons land getroffen is door de intrekking van de financiële middelen. De Amerikaanse vliegbasis in het Henegouwse Chièvres ziet 14,3 miljoen dollar (bijna 13 miljoen euro) voorlopig door de neus geboord.

In eigen land zijn vooral New York en New Mexico - staten waar Democraten de plak zwaaien - de pineut. Zij verliezen respectievelijk 160 en 125 miljoen dollar (145 en 113 miljoen euro). Bij de ‘Republikeinse staten’ draait Utah - met ongeveer 49 miljoen euro - het meest op voor Trumps muur. Mitt Romney, senator en partijgenoot van Trump, heeft al zijn “ontgoocheling” geuit. Hij vindt dat Trump “de geijkte kanalen van het Congres moet volgen” voor de financiering van de muur, “eerder dan fondsen die al toegewezen werden aan militaire bouwprojecten af te leiden”.