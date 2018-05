Trump: "Grote kans dat ontmoeting met Kim Jong-un wordt uitgesteld" KVE

22 mei 2018

19u16

Bron: ANP, Reuters, BBC, Belga 1 De Amerikaanse president Donald Trump twijfelt of de langverwachte ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore volgende maand wel doorgaat. "Het kan zijn dat het niet op 12 juni lukt. Als het niet gebeurt, zal het misschien later gebeuren'', verklaarde hij.

Trump uitte zijn twijfel tijdens een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in het Witte Huis. Noord-Korea zaaide eerder twijfel over het doorgaan van de top door een overleg vorige week met de zuiderburen plotseling af te zeggen. De reden daarvoor zouden gezamenlijke militairen oefeningen zijn van de VS en Zuid-Korea.

Volgens Zuid-Koreaanse media deed Moon aan Trump uit de doeken wat de Amerikaanse president wel en niet van Kim Jong-un mag verwachten.

Moon verklaarde dat hij er op vertrouwt dat Trump er een succesvolle top van zal maken en dat de oorlog tussen beide Korea's tot een einde komt. Hij voegde daaraan toe dat "het lot en de toekomst" van het Koreaanse schiereiland daarvan afhangt.

Ondanks zijn suggestie dat de top mogelijk uitstel oploopt, zei Trump volgens het ABC News ook dat de coördinatie rond de ontmoeting "blijft doorgaan" en dat Kim "extreem blij zal zijn in het geval zij in staat zijn een bevredigend akkoord te vinden om het Koreaanse schiereiland vrij te maken van kernwapens".

"Ik kan de veiligheid van Kim garanderen. Hij zal veilig zijn. Hij zal blij zijn, zijn land zal rijk zijn", aldus Trump, geciteerd door de conservatieve zender Fox News.

Opnieuw weigerde het Amerikaanse staatshoofd te zeggen of hij al rechtstreeks met de Noord-Koreaanse leider heeft gesproken.

Vorige week kwamen er uit Pyongyang verklaringen waaruit bleek dat de top mogelijk op losse schroeven staat.