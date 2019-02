Trump: “Grondgebied van IS in Syrië volledig heroverd” LH

28 februari 2019

21u31

Bron: ANP 0 Amerikaans president Donald Trump heeft vandaag gezegd dat Islamitische Staat in Syrië nu ook het laatste plekje dat nog werd verdedigd kwijt is. De door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben het territorium dat IS-jihadisten ooit bezetten volledig heroverd.

“We hebben het kalifaat in Syrië net overgenomen. Jullie hoorden steeds 90 procent, 92 procent, maar nu hebben we 100 procent in handen”, aldus Trump tegen militairen op een basis bij Anchorage in Alaska. De Air Force One maakte daar op de terugweg van Hanoi, waar Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoette, een tussenlanding om bij te tanken.

Eerder op de dag had SDF-commandant Mazloum Kobani in een videoboodschap laten weten dat de “totale overwinning” op IS binnen een week te verwachten is.