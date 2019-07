Trump grijpt Independence Day aan voor militair machtsvertoon: “Dit is de beste periode van de VS ooit” IB

05 juli 2019

03u33

Bron: The Guardian, Belga, ANP 0 In de Verenigde Staten werd vandaag Independence Day gevierd en dat gebeurde dit jaar op een atypische manier. President Donald Trump maakte van de feestelijkheden gebruik om zichzelf in de kijker te zetten met een ‘groet aan Amerika’ en zorgde tegelijkertijd voor het nodige militaire machtsvertoon. Toeschouwers konden zich onder andere vergapen aan straaljagers, de imposante Air Force One, tanks en stunts van het vliegdemonstratieteam van het Amerikaanse leger, de Blue Angels.

Ondanks hevige regen troepten duizenden mensen samen aan het beroemde Lincoln Memorial in Washington DC, waar Trump een toespraak hield. De president begon zijn patriottistische speech met een korte samenvatting van de geschiedenis en vervolgde met het opsommen van Amerikaanse prestaties, zoals de bouw van het eerste vliegtuig. De president ging ook in op ruimtevaartplannen en deed een ambitieuze belofte: “We gaan snel terug naar de maan en we planten binnenkort een Amerikaanse vlag op Mars.”

Daarnaast probeerde de president de Amerikanen te verenigen. “We zijn één volk dat één droom nastreeft en één grote lotsbestemming. We delen allemaal dezelfde helden, hetzelfde thuis, hetzelfde hart en we zijn allemaal gecreëerd door dezelfde almachtige God”, klonk het tijdens de toespraak, die meermaals onderbroken werd door ‘fly-overs’ van militaire vliegtuigen.

Uitgebreide aandacht voor het leger

“Vandaag komen we samen als één natie voor dit speciale eerbetoon aan Amerika”, declameerde de president terwijl hij werd geflankeerd door twee tanks. “We vieren onze geschiedenis, ons volk en de helden die trots onze vlag verdedigen - de moedige mannen en vrouwen van het leger van de Verenigde Staten”, klonk het terwijl straaljagers en andere legertoestellen overvlogen.

Independence Day is in de VS traditioneel een apolitieke feestdag en tegenstanders verwijten Trump dan ook dat hij de viering kaapte om sluiks campagne te voeren voor de presidentsverkiezingen. Ook het hoge kostenplaatje werd fel onder vuur genomen, maar die kritiek wuifde Trump weg want, zo vond hij, de kosten zijn klein bier in vergelijking met wat het hele spektakel waard is.

Campagnekwesties kwamen in Trumps speech niet ter sprake. Al zijn aandacht ging naar Amerikaanse successen en de militaire geschiedenis van het land. Zo noemde Trump de Amerikaanse troepen “de beste soldaten ter wereld” en riep hij jonge landgenoten op “een daad te stellen” en zich aan te sluiten bij het leger. “We zullen nooit vergeten dat we Amerikanen zijn en de toekomst is aan ons”, zei de president tegen de enthousiaste menigte. “De toekomst behoort toe aan hen die dapper, trots en vrij zijn.”

Trump bracht tot slot ook hulde aan onder andere de politie, de vrijwilligers en hulpverleners van 9/11 en verschillende prominente zwarte Amerikaanse figuren zoals Martin Luther King.

Franse nationale feestdag

Het idee voor een militaire parade in eigen land kreeg Trump naar verluidt nadat hij in Parijs in 2017 samen met president Emmanuel Macron het defilé ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag had bijgewoond.