Trump: "Greta Thunberg moet zich op andere landen dan de VS concentreren"

22 januari 2020

14u06

Bron: Belga, ANP 1 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg moet zich in plaats van op de Verenigde Staten op andere landen concentreren “die echt wel het milieu vervuilen”. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos gezegd.

"De VS zijn zuiver en schoon”, zo zei het Amerikaanse staatshoofd op een persconferentie. “Ik denk dat Greta rond die andere meer vervuilende landen moet beginnen werken.” Er is een ander continent "waar rook opstijgt", aldus Trump, zonder Azië, China of India te noemen.



Op de vraag of er een "klimaathoax" is, antwoordde de bewoner van het Witte Huis: "Sommige aspecten zijn het.”

“Onheilsprofeten”

Gisteren haalde Trump op het WEF uit naar “de onheilsprofeten” die in klimaatveranderingen de ondergang van leven op aarde zien. “We moeten die eeuwige onheilsprofeten met hun voorspellingen over de apocalyps afwijzen.”



Onder zijn gehoor was ook de beroemde klimaatactiviste Greta Thunberg. De 17-jarige had kort tevoren in Davos geklaagd dat er nog vrijwel niets is gedaan om de opwarming van de aarde te stoppen. Na de speech van Trump zei ze - verwijzend naar haar uitspraken vorig jaar in Davos - “ons huis staat nog steeds in brand”. “Jullie passiviteit voedt de vlammen.”

Time

Trump vertelde vandaag ook nog dat hij graag de Zweedse had ontmoet in Davos. "Ze heeft me bij Time Magazine verslagen", zei hij. Het magazine verkoos de klimaatactiviste tot "persoon van het jaar 2019". Trump vond dat duidelijk maar niets. Hij noemde de keuze van Time eerder “belachelijk” en raadde Thunberg aan om aan woedebeheersing te doen.