Trump grapte erop los tijdens diner met journalisten, maar waren zijn moppen geslaagd?

05 maart 2018

10u33

Bron: Washington Post, NBC 0 Dit weekend vond het jaarlijkse diner van de Gridiron Club plaats, waarbij journalisten samen met politici aan tafel schuiven. Vorig jaar stuurde Trump nog zijn kat naar een gelijkaardig evenement - zijn relatie met de pers kan je bezwaarlijk hartelijk noemen. Voor deze gelegenheid zakte hij echter wel af naar de club, waar hij ook een speech gaf én er op los grapte. Maar was de Amerikaanse president ook grappig?

Toen de White House Correspondent's Association vorig jaar haar diner gaf voor de pers, weigerde Trump aanwezig te zijn. Hij wilde immers niets te maken hebben met de sector die volgens hem vooral 'fake news' verspreidt. "Journalisten zijn enemies of the state", liet hij zich al ontvallen. Dat standpunt is hij overigens nog steeds toegedaan: zaterdag twitterde hij nog dat de 'mainstream pers in de VS overal ter wereld uitgelachen wordt'. "Ze zijn gek geworden!", klonk het. Vreemd genoeg dook hij enkele uren later wel op voor het jaarlijkse Gridiron Dinner, eveneens een evenement waarbij de pers te gast is.

De Amerikaanse president volgde daarmee een traditie: de meeste van zijn voorgangers woonden het Gridiron Dinner minstens een keer bij. Hij gaf zelfs een speech die doorspekt was met grappen en grollen. Zo startte hij zijn toespraak met een knipoog. "Ik was erg opgetogen toen ik de uitnodiging kreeg om jullie avond hoogstpersoonlijk te komen verpesten", aldus Trump. "Dat is waarom ik toegezegd heb".

Hij volgde die uitspraak meteen op met een mop over schoonzoon Jared Kushner, die bij velen in goede aarde viel. "Ik wil me verontschuldigen dat we een beetje te laat zijn. Maar Jared geraakte niet door de security", grapte de president. Hij verwees daarmee naar de veiligheidsmachtiging van Kushner, die onlangs afgezwakt werd omdat er gevreesd wordt dat hij beïnvloed kan worden door buitenlandse machten.

Lachen met Melania

Een goede start, maar daarna werden de grappen van Trump ietwat pijnlijk. De president leek enkele oude rekeningen te willen vereffenen. Zo haalde hij zijn ruzie met Jeff Sessions nog eens boven - "Ik heb hem een lift aangeboden maar hij heeft zich gewraakt" - en haalde hij uit naar Steve Bannon: "Die lekte meer uit dan de Titanic!"

Zelfs Melania werd de dupe. "De vraag die iedereen zich stelt: wie zal er eerst vertrekken? Steve Miller of Melania?", verwees de president naar de afvalrace in zijn kabinet. "Dat is vreselijk, schatje", verzachtte hij de boodschap wat. "Maar je ziet me graag, toch?" Trump gaf ook nog mee dat hij van chaos hield, en dat Melania hem gewaarschuwd had om zich te gedragen.

Ook vicepresident Mike Pence kreeg ervan langs. "Hij doet zijn job geweldig goed, maar de laatste tijd krijgt hij zo'n interesse in het nieuws. Elke morgen vraagt hij iedereen: 'Is de impeachment-procedure al opgestart?'" Als Trump afgezet wordt, is de kans immers groot dat Pence zijn job overneemt.

Gefronste wenkbrauwen

Sommige passages in de speech leken ook minder op een mop en meer op een waarschuwing. Zo werd meer dan duidelijk dat de president geen fan is van Maxine Waters, een zwart congreslid uit Californië. "'Hij moet afgezet worden', dat is het enige dat ze kan zeggen. En als mensen haar vragen wat ik verkeerd heb gedaan, zegt ze: 'Ik weet het niet, hij moet gewoon afgezet worden'. En dan zeg ik - en ik zal hiervoor in de problemen geraken - dat ze onmiddellijk een IQ-test moet ondergaan." De aanwezigen in de zaal vonden de opmerking vreemd, grof en op het randje van racistisch.

Joe Biden kreeg dan weer een schampere opmerking. "Ze zeggen dat Sleepy Joe zou deelnemen aan de verkiezingen. Weet je dat hij zei dat hij me eens onder handen wilde nemen achter de schuur? Maar geloof me, I would kick his ass."

Een opmerking over Noord-Korea deed dan weer heel wat wenkbrauwen fronsen. "Ik sluit directe gesprekken met Kim Jong-un niet uit, dat wil ik gewoon niet doen. En het risico van te spreken met een gek? Dat is zijn probleem, niet het mijne." De aanwezigen waren verward. "Niemand wist goed of het een grap was of dat hij een serieuze politieke boodschap wilde meegeven."

Bescheiden?

Of Trump vreesde dat hij niet goed zou zijn als comedian? Nee hoor. "Mijn entourage maakte zich zorgen, ze vreesden dat ik niet goed zou zijn in zelfspot", aldus de man. "Maar ik zei dat ze zich geen zorgen moesten maken. Niemand is beter in zelfspot dan ik." In hoeverre de onbescheiden president dat statement als een grap bedoelde, is niet duidelijk.

En dat ego kwam ook nog eens naar boven toen Oprah de revue passeerde. "Ik denk dat Oprah een geweldig leven heeft gehad en fantastisch werk heeft verricht. Vroeger vond ze me geweldig. Ze zegt nu dat ze zich alleen maar verkiesbaar zal stellen als ze een teken krijgt van de Almachtige. Welaan dan, Oprah, ik geef je toestemming!"