Trump ‘grapt’ tijdens rally over 3de, 4de en zelfs 5de ambtstermijn

21 mei 2019

Bron: CBS News 1 Buitenland De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn supporters tijdens een rally in Pennsylvania gisteravond opgeroepen om voor hem te stemmen tijdens de volgende presidentsverkiezingen in 2020. En hoewel Amerikaanse presidenten maximaal twee termijnen mogen dienen, leek hij daar niet te willen stoppen en ‘grapte’ hij voor een 3de, 4de en zelfs 5de termijn te willen gaan.

“We hebben ons al eens kandidaat gesteld en nu gaan we het een tweede keer doen”, klonk het in het plattelandsdorpje Montoursville. “We gaan nog een keer. En we maken hen helemaal gek. Misschien, als we het heel leuk vinden en de dingen blijven gaan zoals ze nu gaan, gaan we verder en doen we wat we moeten doen: een derde keer, een vierde keer en een vijfde keer.”

Roosevelt

Volgens het 22ste amendement van de Amerikaanse grondwet mogen presidenten maximaal twee termijnen in het Witte Huis blijven. Het amendement werd in 1951 goedgekeurd. Er is maar één president die langer dan acht jaar het land leidde: Franklin Delano Roosevelt, die twaalf jaar lang president was, van 1933 tot en met 1945.





Trump was op dreef en gaf ook de Democraten die het tegen hem zullen opnemen een flinke veeg uit de pan. Hij noemde hen onder meer “socialistische gekken” en verweet hen dat ze geen aandacht hebben voor de economische belangen van landbouwgemeenschappen, dat ze laks zijn op het gebied van migratie en dat ze abortus mogelijk willen maken laat in de zwangerschap.

Pennsylvania telt 20 kiesmannen en wordt gezien als een belangrijke staat. Trump sleepte hem bij de vorige verkiezingen - tegen alle verwachtingen in - nipt in de wacht. Hij werd daarmee de eerste Republikeinse presidentskandidaat sinds George H.W. Bush in 1988 die de staat binnenhaalde.

Ook de Democraten zijn zich bewust van het belang van Pennsylvania. Zo trok Democratisch kandidaat Joe Biden er vorige week zijn campagne officieel op gang. Ook het hoofdkwartier van zijn verkiezingscampagne is er gevestigd.