Trump "gevoelloos" tegen weduwe gesneuvelde militair: "Hij wist waarvoor hij zich had aangemeld" LB

10u12

Bron: Huffington Post, NBC 255 EPA/Photonews President Trump ligt zwaar onder vuur nadat hij geheel onterecht had beweerd dat president Obama en andere voorgaande presidenten, in tegenstelling tot hijzelf, niet belden naar familieleden van gesneuvelde militairen. Nu stelt het Democratische Congreslid voor Florida Frederica Wilson dat ze getuige was van de telefoonoproep die Trump deed naar de weduwe van een sergeant die omkwam in een nederlaag in Niger. "Hij zei sarcastisch: 'Je weet dat hij moet geweten hebben waarvoor hij zich had aangemeld'. Hoe kan je zoiets tegen een rouwende, zwangere weduwe zeggen? Deze man heeft voor niemand gevoelens. Het gaat om een jonge vrouw die tot in het diepste van haar ziel in rouw is".

Wilson zat in de wagen met Myeshia Johnson, de zwangere weduwe van sergeant La David Johnson, toen Trump haar gisteren opbelde en haar ongeveer vijf minuten sprak. Dat meldt NBC Florida. "Ik kon het niet geloven, hij zei dat meer dan één keer", aldus nog Wilson, die de militair een held noemt. "In onze gemeenschap in Miami-Dade hebben we weinig helden onder de jonge mannen, maar voor ons was hij een held". Toen haar werd gevraagd wat haar eerste reactie was, antwoordde Wilson: "Ik vroeg haar me de telefoon door te geven, ik wilde hem spreken. En ik zou hem vervloekt hebben. Dat was mijn reactie, ik was woest".

Sgt. La David Johnson is a hero. @realDonaldTrump does not possess the character, empathy or grace to be president of the United States. Rep Frederica Wilson(@ RepWilson) link

Het Witte Huis weigerde commentaar te geven op de beweringen van Wilson. "De gesprekken die de president voert met de families van Amerikaanse helden die het ultieme offer hebben gebracht, zijn privé", liet een woordvoerder weten.

"Obama belde niet"

Eerder deze maand kwamen vier Amerikaanse militairen om in een hinderlaag in Niger, twee anderen raakten gewond. Toen hem werd gevraagd waarom hij daarover nog niets had gezegd en waarom hij de families van de slachtoffers nog niet had gebeld, antwoordde Trump maandag dat hij persoonlijk brieven had geschreven aan de nabestaanden en dat hij van plan was ze later te bellen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om valselijk te stellen dat zijn voorgangers dat soort telefoontjes niet pleegden. (lees verder onder de video)

BBC News Donald Trump said Barack Obama didn't call the families of fallen US soldiers while he was president - then quickly backtracked. bbc.in/2gJgEDi

Ex-president Barack Obama belde tijdens zijn ambtstermijn geregeld de nabestaanden van gesneuvelde soldaten op en bezocht de gewonden. President George W. Bush bezocht maar liefst zestien keer gewonde soldaten.

Gisteren kwam Trump terug op de zaak en stelde hij dat president Obama niet naar de familie had gebeld toen de zoon van de toenmalige stafchef John Kelly in 2010 sneuvelde. Obama nodigde Kelly en zijn vrouw Karen in 2011 uit op een ontbijt voor zogenaamde Gold Star-gezinnen, die kinderen verloren. Ze zaten aan tafel met First Lady Michelle Obama.