Trump genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede door Noorse politici

13 juni 2018

16u37

Bron: Belga 778 Twee Noorse politici hebben Donald Trump genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede 2019. Christian Tybring-Gjedde en Per-Willy Amundsen van de regerende conservatieve Vooruitgangspartij hebben de Amerikaanse president voorgedragen wegens zijn inspanningen voor het verwijderen van kernwapens op het Koreaanse schiereiland, zo meldt de Noorse omroep NRK.

Elk jaar worden honderden mensen en organisaties genomineerd voor de prestigieuze prijs. Een hele rits politici, professoren, vorige winnaars en huidige en vroegere leden van het Noorse Nobelcomité kunnen iemand voordragen.

Het is niet de eerste keer dat Trump wordt genomineerd. Ook de voorbije twee jaar werd zijn naam al op de lijst gezet. Over zijn nominatie voor de prijs van dit jaar is wel twijfel gerezen. In februari zei een secretaris van het Nobelcomité dat er redenen zijn om te geloven dat het om een valse nominatie ging. Er volgde een klacht bij de politie.

"Man van de vrede"

De nominatie van de Noorse politici is voor de prijs van volgend jaar, want de deadline voor die van dit jaar was al verstreken. "President Trump heeft met zijn onconventionele stijl bijgedragen tot een doorbraak in de relatie met Noord-Korea", zeggen ze. De Noren beseffen dat er nog veel werk op de plank ligt, maar "de Nobelprijs uitreiken aan de president, kan dat jonge en fragiele proces ondersteunen". Ze noemen Trump "een man van de vrede".

Ruim een maand voor de top van Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un in Singapore hadden Amerikaanse partijgenoten van Trump overigens al een brief geschreven naar het Nobelcomité omdat ze toen al vonden dat Trump volgend de prestigieuze prijs zou moeten krijgen voor zijn inspanningen rond Noord-Korea.