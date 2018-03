Trump gematigd positief over Noord-Korea: "De VS zijn bereid om hard te gaan, in beide richtingen'' KVE

06 maart 2018

23u12

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump reageerde gematigd positief op toenadering vanuit Noord-Korea. Er wordt "mogelijk vooruitgang geboekt in de gesprekken met Noord-Korea'', twitterde Trump.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toonde zich bereid om met de VS aan tafel te gaan zitten en over het verminderen van kernwapens te praten. Verder werd bekend dat er eind april een top komt met de leiders van Zuid- en Noord-Korea.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Voor het eerst in vele jaren is er een serieuze poging door alle betrokkenen'', aldus Trump over mogelijke gesprekken. "Het kan valse hoop zijn maar de VS zijn bereid om hard te gaan, in beide richtingen.'' De president denkt dat de Noord-Koreanen oprecht zijn in hun bereidheid te praten, vooral dankzij de opgelegde sancties.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat de VS en Zuid-Korea later deze week overleg willen voeren over de mogelijkheid van denuclearisering op het schiereiland. "Met betrekking tot die bijeenkomst en ook tot die met de Democratische Republiek hebben we nog geen gedetailleerd stappenplan. We wachten tot de Zuid-Koreanen naar Washington komen om ons bij te praten'', zei een woordvoerster.