Trump geeft zichzelf dikke pluim: “Dankbaar voor het enorme verschil dat ik maakte in VS” Gunter Van Stappen en Daimy Van den Eede

23 november 2018

09u12

Bron: VTM NIEUWS 2 In de Verenigde Staten vierden ze gisteren Thanksgiving. Ook president Trump sprak zijn dankbaarheid uit, en gaf zichzelf daarbij een dikke pluim. “Ik ben dankbaar voor mijn familie en omdat ik een enorm verschil gemaakt heb voor dit land”, zei de Republikein.

“Dit land is zoveel sterker nu dan toen ik president werd. Het is zoveel sterker dat mensen het niet eens geloven. Als ik andere wereldleiders zie, zeggen ze: ‘we kunnen het verschil in kracht tussen de VS nu en twee jaar geleden niet geloven’. We hebben enorme vooruitgang geboekt.”

Massale opkomst voor Thanksgiving bij -3°C

Ondanks de temperatuur die onder het vriespunt lag, zijn heel wat mensen gisteren afgezakt naar de Macy’s Thanksgiving Day Parade in de Amerikaanse stad New York. Naar jaarlijkse traditie trokken dansers, maar ook gigantische ballonnen door de stad over een afstand van vier kilometer.

De parade ging al voor de 92ste keer door. De ster van de dag was de kerstman, die het gebeuren mocht afsluiten. Ook animatiefiguur Spongebob Squarepants was van de partij. Wereldwijd zouden zo’n vijftig miljoen mensen de parade volgen op de televisie.