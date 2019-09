Trump geeft toe over Biden gesproken te hebben met Oekraïense president TT

23 september 2019

09u10

Bron: Reuters 0 Amerikaans president Donald Trump ontkent niet dat hij in een telefoontje met Oekraïens president Volodymyr Zelensky heeft gesproken over Democratisch presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter. Maar met dat gesprek was niets mis, integendeel, aldus Trump. “We hadden een geweldige conversatie.”

“Het gesprek dat ik met hem had was voornamelijk om hem te feliciteren, ging ook vooral over corruptie”, aldus Trump gisteren tegenover reporters. “Het ging vooral over het feit dat we niet willen dat onze mensen, zoals vicepresident Biden en zijn zoon, bijdragen aan de corruptie die er al heerst in Oekraïne. We hadden een geweldige conversatie over vele dingen.”

Het gesprek tussen Trump en Zelensky staat in het middelpunt van de belangstelling nadat een Amerikaanse klokkenluider een klacht heeft ingediend tegen mogelijk ongeoorloofde inmenging van de president met de bedoeling een politieke tegenstander schade te berokkenen. Trump zou op 25 juli bij Zelensky acht keer hebben aangedrongen een corruptieonderzoek tegen Joe Biden en zijn zoon te voeren, die in 2016 in het bestuur van een Oekraïens gasbedrijf zat.

Corruptie

De hoogste aanklager van Oekraïne, Viktor Shokin, onderzocht dat bedrijf, maar werd door uiteindelijk door het parlement ontslagen na beschuldigingen van corruptie. Onder andere Joe Biden had als Amerikaans vicepresident onder Barack Obama aangedrongen op dat ontslag en dreigde daarbij miljoenen dollars aan steun terug te trekken.

Zijn tegenstanders zien daar een mogelijke belangenvermenging in, maar Biden heeft dat altijd in alle toonaarden ontkend. Ook andere landen, de Europese Unie, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds hebben indertijd aangedrongen op het ontslag van Shokin omdat die weigerde de welig tierende corruptie in zijn land aan te pakken.

Klacht officieel niet bekend

De exacte inhoud van de klacht van de klokkenluider wordt officieel niet vrijgegeven, tot ergernis van de Democraten die meer openheid eisen. Verschillende Amerikaanse media meldden de afgelopen dagen dat het zo goed als zeker gaat om het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky eind juli. Ook een officiële transcriptie van dat gesprek is niet publiek, hoewel Trump dat naar eigen zeggen wel graag zou willen.

De roep om de afzettingsprocedure tegen Trump klinkt ondertussen steeds luider, vooral van Democratische zijde. Volgens Adam Schiff, Democratisch voorzitter van de parlementscommissie verantwoordelijk voor de inlichtingendiensten, is zo’n impeachmentprocedure “de enige remedie als blijkt dat de president militaire steun zou hebben achtergehouden terwijl hij een buitenlandse leider probeert aan te zetten schadelijke informatie over een politieke tegenstander te leveren”. Biden zelf beschuldigde Trump zaterdag van “een ongelooflijk machtsmisbruik”.

“Zou extreem verontrustend zijn”

Bij de Republikeinen blijft het voorlopig stil. Enkel senator Mitt Romney toonde zich op Twitter bezorgd. “Als de president de Oekraïense president gevraagd heeft of hem onder druk gezet heeft om zijn politieke rivaal te onderzoeken - rechtstreeks of via zijn advocaat (Rudy Giuliani, red.) - zou dat extreem verontrustend zijn”, aldus de Republikeinse presidentskandidaat van 2012.

Om de afzettingsprocedure te doen slagen hebben de Democraten sowieso de steun van de Republikeinen nodig in de Senaat, waar een tweederdemeerderheid akkoord moet gaan. De kans dat dat gebeurt, blijft voorlopig uiterst klein.

If the President asked or pressured Ukraine’s president to investigate his political rival, either directly or through his personal attorney, it would be troubling in the extreme. Critical for the facts to come out. Mitt Romney(@ MittRomney) link