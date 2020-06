Trump geeft startschot voor presidentscampagne in Oklahoma kv

21 juni 2020

01u38

Bron: eigen berichtgeving, ANP, CNN, NBC 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag in Tulsa, Oklahoma het startschot gegeven voor zijn herverkiezingscampagne. Er werden zo’n 20.000 aanhangers verwacht op zijn eerste massabijeenkomst in maanden, maar de opkomst viel tegen. Trumps toespraak was weinig verrassend: een aaneenschakeling van zelfbewieroking, polariserende uitspraken over zijn politieke tegenstanders en aanvallen op de media.

De verkiezingsbijeenkomst zou normaal gezien uit twee delen bestaan: het hoofdprogramma in het BOK Center en een toespraak door Trump en vicepresident Mike Pence op een buitenplein voor de mensen voor wie geen plaats zou zijn op het indoorevenement. De opkomst viel echter tegen en het buitengedeelte werd afgelast. Ook in het BOK Center bleven vele van de 19.000 beschikbare zitplaatsen leeg.

Volgens Trumps team is de lage opkomst te wijten aan demonstranten die Trump-supporters wegjoegen en de toegang tot het evenement versperden en aan de media die mensen “bang maken”. Amerikaanse media ter plaatse wijzen er echter op dat de betogingen veelal vreedzaam verliepen en dat bezoekers niet werden tegengehouden.



Aan de ingang worden mondkapjes uitgedeeld en bezoekers worden verzocht de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

De controversiële staatsleider beloofde zijn juichende toehoorders om “het radicale linkse kamp” oftewel de “linkse maffia” volledig uit te roeien en “Sleepy Joe Biden” te verslaan. Trump prees zijn eigen verwezenlijkingen op vlak van economie, belastingverlaging en deregulering, hekelde de mediakanalen die kritisch voor hem zijn en daarom steevast zijn stempel “fake news” krijgen en noemde de betogers die naar het evenement afgezakt waren “tuig”. Net als de voorbije weken hekelde hij de “linkse” gouverneurs en burgemeesters die anti-racismebetogingen toelieten in hun straten.

Verder raasde hij over sporters die knielen voor de vlag in plaats van het volkslied te zingen (een vorm van protest, red.), pleitte hij voor een celstraf van een jaar voor eenieder die de Amerikaanse vlag in brand steekt, en ging hij zo’n tien minuten door over de aandacht die zijn bijzondere passage kreeg op de afstudeerceremonie van West Point Academy. Trump hekelde ook de verwijdering van standbeelden ter ere van generaals van de geconfedereerde staten (die vochten voor het behoud van de slavernij, red.) tijdens de Amerikaanse burgeroorlog: “Ze willen ons erfgoed afnemen zodat ze in de plaats een nieuw onderdrukkend regime kunnen invoeren”, klonk het.

Trump reageerde ook misnoegd op de videoboodschap van Roger Goodell, de commissaris van de National Football League in de VS. Goodell verontschuldigde zich een tweetal weken geleden voor de fouten die de NFL had gemaakt door niet te luisteren naar spelers als Colin Kaepernick die racisme aan de kaak stellen. De president vroeg waarom die boodschap nodig was, “niemand heeft hem erom gevraagd”, aldus Trump. Prominente NFL-spelers hadden er bij Goodell echter op aangedrongen om een boodschap de wereld in te sturen waarin hij racisme veroordeelt en stelt dat zwarte levens ertoe doen.

De president pleitte er ook voor om het aantal tests op eventuele besmettingen met het coronavirus terug te schroeven, “want hoe meer je test, hoe mee gevallen je vindt”, beklemtoonde hij. Een medewerker van het Witte Huis beweert echter dat Trump maar een grapje maakte. “Hij maakte duidelijk een grapje. We voeren de meeste tests uit ter wereld en hebben er al meer dan 25 miljoen afgenomen”, aldus de woordvoerder.

Daarnaast beloofde Trump ook meermaals om het recht op wapenbezit te verdedigen. “Als je kijkt naar al die gekken in de straat, dan ben je blij met je recht om wapens te dragen”, stelde hij verwijzend naar de demonstraties van de voorbije weken.

Omstreden locatie en tijdstip

De bijeenkomst in Tulsa is omstreden. Verscheidene inwoners van de stad uitten immers hun bezorgdheid over de organisatie van een massa-evenement op het moment dat het coronavirus nog steeds erg lelijk huishoudt in de VS. Vandaag raakte overigens bekend dat verscheidene medewerkers van Trumps campagneteam, die in Tulsa voorbereidingen troffen voor het evenement, positief hebben getest voor het virus.

Bovendien doet ook de locatiekeuze voor Trumps eerste campagnebijeenkomst vragen rijzen. In Tulsa vond immers zo’n 100 jaar geleden de bloedigste uitbraak ooit van rassengeweld tegen zwarte Amerikanen plaats en in de hele VS wordt er al weken geprotesteerd tegen institutioneel racisme na de zinloze dood van George Floyd.

Aanvankelijk was Trump overigens van plan om zijn campagne een dag eerder op te starten, op 19 juni of Juneteenth, de dag waarop in de VS het einde van de slavernij wordt herdacht. Van dat plan zag hij uiteindelijk af, “uit respect voor zijn zwarte vrienden”.

Vrijdag dreigde de president nog met maatregelen tegen “betogers, anarchisten, onruststokers, plunderaars of nietsnutten”, die naar Oklahoma zouden afreizen. Daarmee maakte hij duidelijk dat betogingen - zelfs indien ze vreedzaam gebeuren - niet zullen worden getolereerd.

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Kritiek op beleid

De president krijgt zowel vanuit Republikeinse als Democratische hoek kritiek op zijn gebrekkige aanpak van de coronavirusuitbraak en op zijn reactie op de protesten. Trump is immers een voorstander van een “law & order”-aanpak en hij drong er de voorbije weken herhaaldelijk op aan dat lokale autoriteiten hard zouden optreden tegen betogers en relschoppers, desnoods met de inzet van de nationale garde. Begrip voor de onvrede van de betogers of verzoenende woorden bleven veelal uit.

Trump zal het bij de verkiezingen op 3 november opnemen tegen zijn Democratische tegenstander Joe Biden, de voormalige vicepresident van Barack Obama. Hoewel Trump momenteel achterop hinkt in de peilingen, geloven zowel Trumps voor- als tegenstanders dat hij waarschijnlijk in november toch met de overwinning aan de haal gaat.