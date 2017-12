Trump geeft reactie op aanklacht Flynn: "Er is geen samenzwering" AJA

17u22

Bron: Belga 0 Getty Images Donald Trump heeft zaterdag opnieuw gezegd dat er tijdens de race naar het Witte Huis geen "geheime samenwerking" is geweest tussen zijn campagneteam en Rusland. De Amerikaanse president voegde daar aan toe dat hij zich, ondanks de bekentenissen van voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn, geen zorgen maakt.

"Er is geen samenzwering", antwoordde Trump op vragen die journalisten hem stelden over de zaak-Flynn. Die laatste gaf vrijdag toe dat hij in het verleden gelogen heeft tegen de FBI over contacten met Rusland. Flynn zou eind 2016 de Russen gecontacteerd hebben op vraag van een zeer hoge verantwoordelijke van het transitieteam-Trump. Die zeer hoge verantwoordelijke zou Jared Kushner zijn, de schoonzoon van president Donald Trump.

Op de vraag of hij ongerust is, antwoordde de president: "neen, dat ben ik niet". "Wat aangetoond is, is dat er geen enkele samenzwering is geweest. Absoluut geen enkele samenzwering", aldus Trump in de tuinen van het Witte Huis.

President Trump breaks silence on Flynn's guilty plea: "I'm not worried at all," “What has been shown is no collusion." pic.twitter.com/fIyys15DOZ Josh Caplan(@ joshdcaplan) link