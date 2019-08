Trump geeft niet op: adviseur bevestigt interesse in Groenland (ook al is het niet te koop) SES TT

18 augustus 2019

19u42

Bron: Belga 0 Een economisch adviseur van president Donald Trump heeft gezegd dat de regering de aankoop van Groenland overweegt, ook al heeft het Deense gebied laten weten dat het niet te koop staat. “Ik zeg alleen maar dat de president, die iets af weet van vastgoed, de aankoop van Groenland wil bekijken”, zei Larry Kudlow zondag aan Fox News.

“Groenland is van Denemarken. Denemarken is een bondgenoot”, merkte Kudlow op, voordat hij erop wees dat het gebied “strategisch” gelegen is en natuurlijke rijkdommen zoals delfstoffen heeft. “Het is een interessant verhaal. Het ontwikkelt zich. We bekijken het. We weten het niet”, aldus de adviseur.

De Wall Street Journal meldde vorige week dat Trump nadacht over de aankoop van het gebied en aan adviseurs had gevraagd de kwestie te bekijken. “Groenland staat niet te koop”, zo had de regering van het gebied gereageerd. Trump brengt volgende maand een bezoek aan Denemarken.

In de 20ste eeuw overwogen de Verenigde Staten al het eiland te kopen, maar weigerde Denemarken te verkopen. Het gebied heeft grotendeels zelfbestuur, maar Denemarken blijft bevoegd voor buitenlandse zaken, defensie en het monetaire beleid.

De Deense premier Mette Frederiksen benadrukte vandaag nogmaals dat “Groenland niet te koop” is. “Ik hoop dat dit niet ernstig bedoeld is”, zei ze volgens een lokale krant aan verslaggevers die om een reactie vroegen.

“Het is een absurde discussie en Kim Kielsen (de premier van Groenland) heeft uiteraard duidelijk gemaakt dat Groenland niet te koop is en daar eindigt het”, zei Frederiksen aan de Deense openbare zender DR. “Anderzijds zijn er echt heel wat andere zaken die we met de Amerikaanse president zouden willen bespreken”, voegde ze eraan toe.

Kudlow zei voorts dat de VS niet afstevenen op een recessie. “Ik zie helemaal geen recessie”, klonk het. Daarmee reageerde de adviseur op ontwikkelingen op de obligatiemarkt. Die duiden volgens sommigen op een naderende recessie, maar volgens Kudlow staat de Amerikaanse economie er goed voor. En het handelsoverleg met China staat er volgens hem beter voor dan gevreesd.