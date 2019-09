Trump geeft kritiek op spaarlampen: “Ik lijk altijd oranje” PVZ

14 september 2019

12u38

Bron: CNN 0 Trump heeft tijdens zijn toespraak in Baltimore onthuld waarom hij er volgens hem altijd oranje uitziet. De schuldige? Energiezuinige gloeilampen. In een reeks bizarre opmerkingen over het klimaat en groene energie gisterenavond, haalde de president uit naar verschillende milieuvriendelijke vernieuwingen. De gloeilamp kwam daarbij als symbool naar voren.

“Wat is er aan de hand met gloeilampen?”, zo begon Trump zijn uurlange kritiek op milieugerelateerde zaken. Hij beschreef energiezuinige spaarlampen als “veel duurder dan de oude gloeilamp die heel goed werkte”. “Door die (spaar)lamp die we verplicht moeten gebruiken, ten eerste en meest belangrijk, lijk ik altijd oranje” ging hij verder.

Schoonste lucht

Die lampen zijn al altijd een punt van kritiek geweest in de speeches van Trump. Hij verwijst er herhaaldelijk naar als symbool om alle energie- en milieubeperkingen te bekritiseren. Verder had hij het gisteren ook over de kwaliteit van de Amerikaanse lucht en water. “Vandaag de dag hebben we de schoonste lucht. We hebben het schoonste water dat we ooit hebben gehad .... in de geschiedenis van ons land voor de laatste 25 jaar” luidde het

Ook de klimaatakkoorden van Parijs werden uitvoerig bekritiseerd. “Hoe is dat afgelopen voor Parijs?” vroeg de president zich luidop af terwijl hij verwees naar de aanhoudende protesten van de gele vestjes. Volgens hem zouden die klimaatakkoorden de Verenigde Staten straffen, terwijl "de buitenlandse vervuilers ongestraft hun werk doen”.

