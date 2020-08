Trump geeft eigen topadviseur volle laag nadat ze zegt dat coronavirus wijdverspreid is in VS KVDS

03 augustus 2020

23u53

Bron: Politico, The Hill 0 De Amerikaanse president Trump heeft zijn eigen topadviseur in de strijd tegen het coronavirus aangevallen op Twitter. Dokter Deborah Birx, die de speciale taskforce van het Witte Huis rond het coronavirus leidt, liet zich ontvallen dat het virus nog niet onder controle is in de VS en inmiddels overal in het land de kop opsteekt. En dat was niet naar de zin van Trump.

Aanleiding voor de spanning was de kritiek van de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi vorige week aan het adres van Birx. Tijdens een ontmoeting met de stafchef van het Witte Huis Mark Meadows en financiënminister Steven Mnuchin over eventuele nieuwe economische stimuli om de coronacrisis te counteren, zei Pelosi dat ze geen vertrouwen had in Birx. Iets wat ze zondag herhaalde op nieuwszender ABC. “Ik denk dat de president foute informatie verspreidt over het virus en zij is door hem aangesteld”, klonk het.

“Vreselijke dingen”

Op CNN verdedigde Birx haar aanpak en waarschuwde ze dat de Verenigde Staten in een nieuwe fase waren aanbeland in de strijd tegen het virus. Ze zei onder meer dat het “extreem wijdverspreid” was.





Een dag later liet Trump zich plots horen en hij spaarde Birx niet. “Crazy Nancy Pelosi heeft vreselijke dingen gezegd over dokter Deborah Birx. Ze ging achter haar aan omdat ze te positief was over het geweldige werk dat we doen in onze strijd tegen het Chinese virus. Deborah probeerde de kritiek te pareren en beet in het lokaas. Zo bracht ze ons schade toe. Zielig!”

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump nam al eerder topmedewerkers van zijn coronataskforce op de korrel, maar het is de eerste keer dat Birx kop van jut is. Doorgaans heeft hij niets dan lof voor haar.

Ook dokter Anthony Fauci – de Amerikaanse topexpert voor het coronavirus – kreeg al kritiek van Trump. Afgelopen weekend nog, toen de president een video postte op Twitter waarin Fauci uitlegt waarom er in de VS meer gevallen zijn dan in Europa. “Fout”, klonk het ontstemd.

Trump ligt al een hele tijd onder vuur voor zijn aanpak van het coronavirus. Al meer dan 4,6 miljoen Amerikanen zijn intussen besmet en er vielen al meer dan 150.000 doden.

