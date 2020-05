Trump geeft aan Joe Biden de raad om "terug te vechten" in zaak van seksueel wangedrag KVE

01 mei 2020

22u19

Bron: Belga 0 Donald Trump, zelf in het verleden beschuldigd van aanranding en intimidatie, kwam vrijdag zijn democratische tegenstander in de presidentsverkiezingen Joe Biden te hulp en adviseerde hem om te "vechten" tegen de beschuldiging van aanranding tegen hem, die verstoort zijn presidentiële campagne.

"Ik zou tegen Joe Biden willen zeggen: sta op en vecht!", zei de Republikeinse miljardair in een interview met een conservatieve podcast. "Als het niet waar is, moet het worden ontkend", voegde hij eraan toe. "Ik was ook het slachtoffer van dergelijke absurde valse beschuldigingen".

Dat waren de eerste opmerkingen van Donald Trump - die gewoonlijk zijn tegenstander beledigt en provoceert - over deze zaak, waarvoor de media-belangstelling al een week toeneemt.



Een voormalige collega van Joe Biden, Tara Reade, 56, beschuldigt hem ervan haar seksueel te hebben misbruikt in een gang van het Amerikaanse parlementsgeboiuw, toen hij senator was in 1993. De voormalige vice-president van Barack Obama, 77, ontkent de beschuldigingen krachtig.



"Ik weet niet waarom het 27 jaar later naar boven komt", zei hij vrijdagochtend tijdens een interview op MSNBC, waarin hij het onderwerp voor het eerst ter sprake bracht. Volgens de beschuldigingen van Tara Reade, drukte Joe Biden haar tegen een muur voordat hij "haar met zijn vingers binnendrong".



Donald Trump is zelf beschuldigd van meerdere ongepaste seksuele gedragingen jegens vrouwen. Een opname uit 2005, waarin hij opschepte dat hij "vrouwen bij hun ‘pussy’ kan grijpen" vanwege zijn bekendheid als zakenman en presentator van reality-tv-programma's, kwam naar boven vóór zijn verkiezing in 2016.