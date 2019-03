Trump gebruikt voor het eerst vetorecht om muur te kunnen financieren SVM

15 maart 2019

21u12

Bron: Belga 10 Donald Trump heeft zoals verwacht voor het eerst in zijn presidentschap zijn vetorecht gebruikt om een resolutie door het Congres te blokkeren. Daardoor maakt hij geld vrij voor zijn grensmuur met Mexico.

“Het Congres heeft het recht om deze resolutie goed te keuren en ik heb het recht om mijn vetorecht te gebruiken”, zei Trump in het Oval Office. Gisteren had hij meteen na de stemming in de Senaat over het beëindigen van de noodtoestand aan de Mexicaanse grens al “Veto!” getweet. Met de resolutie wordt de noodfinanciering van de muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens tegengehouden.

Het is de eerste keer dat Trump zijn vetorecht gebruikt sinds hij meer dan twee jaar geleden president werd.

Volgens NBC News zal het Huis van Afgevaardigden een stemming organiseren om het veto van de president te omzeilen, maar dat vereist een tweederdemeerderheid. Die lijkt ook in het Huis -waar de Democraten de dienst uitmaken- te ontbreken. Trump hoeft zich met andere woorden geen zorgen te maken.