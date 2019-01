Trump gaat in op uitnodiging Pelosi en zal op 5 februari State of the Union houden kv lva

28 januari 2019

23u16

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump is uitgenodigd door Nancy Pelosi, de spreker van het Huis van Afgevaardigden, om op dinsdag 5 februari zijn jaarlijkse State of the Union-toespraak te komen geven. Trump zou zijn ‘troonrede’ op 29 januari houden, maar Pelosi gaf vorige week geen toestemming voor die datum vanwege de gedeeltelijke sluiting van de overheid.

De Democratische leider Pelosi was na overleg met Trump de nieuwe datum overeengekomen. De jaarlijkse rede van de president in het Huis van Afgevaardigden waarin hij zijn plannen voor het komende jaar bekendmaakt, vindt normaal op een dinsdag in januari plaats. Pelosi wilde geen toestemming geven zolang de crisis over de staatsfinanciering niet voorbij was. Door de shutdown waren er immers onvoldoende veiligheidsmedewerkers, stelde ze.

De Amerikaanse president overwoog dan kort om zijn toespraak elders te houden, maar zwichtte uiteindelijk en besloot om de State of the Union uit te stellen tot na de shutdown.

Trump stemde afgelopen vrijdag in met een begrotingsvoorstel voor drie weken, waarmee de ‘shutdown’ na 35 dagen tot een einde kwam. 800.000 ambtenaren konden zo weer aan het werk en zouden zo snel mogelijk achterstallig loon uitgekeerd krijgen. Deze sluiting, die 22 december begon, was de langste ooit in de VS.

Vandaag nodigde Nancy Pelosi hem per brief uit om zijn toespraak op 5 februari voor het Congres te houden.

NEWS: Speaker Pelosi has invited President Trump to give #SOTU address on February 5, 2019 in the House Chamber. pic.twitter.com/5C4m0b4gAc Drew Hammill(@ Drew_Hammill) link