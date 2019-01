Trump fier op lage populariteit in Europa: “Ik ben verkozen door Amerikanen” KVE

03 januari 2019

09u47

Bron: belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump is er fier op dat hij niet bijster populair is bij de Europese bevolking. "Ik ben niet verkozen door Europeanen. Ik ben verkozen door Amerikanen", zei hij tijdens een persbriefing in het Witte Huis.

Trump reageerde daarmee op een column van Mitt Romney, een Senator die in 2012 presidentskandidaat was voor de Republikeinen. Hij schreef dat amper 16 procent van de inwoners van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada en Zweden geloofde dat de Amerikaanse president correct zou handelen op het vlak van internationale politiek.

Maar dat hoeft geen probleem te zijn, vindt Trump. Integendeel, hij zou zijn job niet goed doen als hij wél populair was in Europa, zei hij. "Ik ben niet verkozen door Europeanen. Ik ben verkozen door Amerikanen, door Amerikaanse belastingbetalers", sprak hij de journalisten toe.

Trump herhaalde nog eens dat de Europese landen wat hem betreft te weinig investeren in hun eigen defensie en daarvoor te veel op de VS rekenen, terwijl ze er ook een oneerlijke handelspolitiek op nahouden. "Ik zou de populairste persoon in Europa kunnen zijn, ik zou voor elk postje kunnen gaan als ik dat wilde. Maar ik wil het niet. Ik wil mensen die ons eerlijk behandelen, en dat doen ze niet.”