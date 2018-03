Trump feliciteerde Poetin, ook al werd hem in hoofdletters gevraagd om dat niet te doen HR TK

21 maart 2018

04u00

Bron: Belga, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren gebeld met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Dat heeft het Kremlin bekendgemaakt en wordt gemeld door Amerikaanse media. Trump feliciteerde Poetin daarbij met zijn verkiezingsoverwinning, ook al hadden zijn adviseurs hem dat ten stelligste afgeraden.

Poetin werd zondag met een grote meerderheid herkozen als president van de Russische Federatie. De Amerikaanse omroep NBC berichtte vandaag dat Trump Poetin wel heeft gebeld, niet lang nadat er berichten waren verspreid dat hij Poetin nog steeds niet had gefeliciteerd. Het Kremlin verspreidde een communiqué over de inhoud van het gesprek. Ook Trump bevestigde vanuit het Oval Office dat hij met Poetin belde. "We kunnen de wapenwedloop bespreken", aldus Trump. "Zoals jullie weten zei Poetin kort na zijn verkiezing dat in een wapenwedloop betrokken zijn niet fantastisch is. We geven dit jaar 700 miljard dollar uit aan defensie. De wapenwedloop loopt uit de hand, maar we gaan nooit toelaten dat iemand zoveel als wij zou hebben."

Opvallend: Trumps veiligheidsadviseurs hadden hem afgeraden om Poetin te feliciteren. Op een van de instructies die hij had gekregen zou in hoofdletters 'niet feliciteren' gestaan hebben. Volgens bronnen waren die adviezen echter aan dovemansoren gericht. Trump sprak na afloop van een "heel goed telefoontje" en zei dat hij Poetin had gefeliciteerd.

Sergej Skripal

De twee leiders willen over niet al te lange tijd topoverleg. Volgens het Kremlin was het telefoongesprek "constructief" en "zakelijk" en hadden de twee het over "een mogelijke ontmoeting op het hoogste niveau". "Het belang van een coördinatie van de inspanningen voor het inperken van de wapenwedloop, werd beklemtoond", aldus het Kremlin nog.

De vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal kwam daarentegen niet aan bod, hoewel Trumps adviseurs hem hadden aangeraden om het voorval duidelijk te veroordelen. Dat meldt de Washington Post.

Noord-Korea

Trump en Poetin spraken ook over de mogelijkheid de problemen tussen Rusland en de VS uit de weg te ruimen en economische samenwerking op te starten. Ze zijn het eens dat ze samen moeten werken voor stabiliteit in de wereld en om terrorisme te bestrijden. "Focus was het overwinnen van de problemen die zich opgestapeld hebben in de Russisch-Amerikaanse relaties", meldt het Russische persbureau Tass. Onder meer de conflicten in Syrië en Oekraïne kwamen aan bod, net als de diplomatieke inspanningen om de spanningen over Noord-Korea te verminderen. Het Witte Huis zelf communiceerde nog niet.

De twee staatshoofden ontmoetten elkaar voor het eerst in de marge van de G20-top in Hamburg, begin juli vorig jaar. Een Amerikaans-Russische top kwam er, ondanks de verwachtingen daarover, nog niet.