Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël, Arabische landen woedend Palestijns diplomaat: "Dit is regelrechte oorlogsverklaring" LB

19u19 530 AFP Amerikaans president Donald Trump heeft zonet in een toespraak Jeruzalem officieel erkend als de hoofdstad van Israël. Hij zei ook vastberaden te zijn de Amerikaanse ambassade "als eerbetoon aan de vrede" te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Hij benadrukte dat dit niets afdoet aan de inspanningen die de VS leveren om het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen tot een goed einde te brengen. Arabische landen hebben zoals verwacht met woede gereageerd.

Voor de Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft Amerika nu afstand gedaan van zijn rol als bemiddelaar in het vredesproces. "Jeruzalem is de eeuwige hoofdstad van de staat Palestina", verkondigde hij in een toespraak.

Palestijns diplomaat Hassan al Balawi noemde Trumps besluit vanavond in Terzake een "regelrechte oorlogsverklaring" . Voor al Balawi, die werkt bij de Palestijnse vertegenwoordiging bij de Europese Unie, heeft de VS "alle vertrouwen als neutrale bemiddelaar in het Israëlisch-Palestijns conflict verloren".

Trump is de eerste die de jarenlange consensus over Jeruzalem - dat de status van de stad alleen in onderhandelingen tussen Israël en Palestina kan worden beslist - doorbreekt.

Door Trump zijn de VS geen neutrale bemiddelaar meer. Met zijn speech trekt hij Amerika terug uit het vredesproces, want aan Palestijnse kant is geen vertrouwen meer in hem. De VS kiezen definitief de kant van Tel Aviv en legitimeren de Israëlische bezetter. Dit is een oorlogsverklaring. Trump moedigt hiermee geweld aan Palestijns diplomaat Hassan al Balawi

Voor al Balawi is de toespraak van Trump een schending van dat akkoord, van de Oslo-akkoorden en van het internationaal recht. "Door hem zijn de VS geen neutrale bemiddelaar meer. Met zijn speech trekt hij Amerika terug uit het vredesproces, want aan Palestijnse kant is geen vertrouwen meer in hem", zegt hij. Bovendien kiezen de Verenigde Staten volgens hem definitief de kant van Tel Aviv en legitimeren ze de "Israëlische bezetter". "Dit is een oorlogsverklaring", vindt al Balawi. "Trump moedigt hiermee geweld aan".

"Wij hopen dat de hele wereld zich hier tegen verzet, en onze hoop ligt vooral bij de VN en de Europese Unie. Als die een tweestatenoplossing genegen zijn, moeten ze de Palestijnse staat erkennen", besluit Al Balawi.

"Overduidelijke agressie"

Behalve Abbas, veroordeelden ook de leiders van landen als Jordanië, Qatar en Egypte de stap. De militante Palestijnse beweging Hamas sprake van een "overduidelijke agressie" en riep Arabieren en moslims op de positie van de VS in de regio te ondermijnen.

Ook Turkije en Iran hadden felle kritiek op Trumps handelen. In het Turkse Istanboel verzamelden honderden mensen zich voor de deur van het Amerikaanse consulaat om tegen Trump te demonstreren.

EPA In Istanboel verzamelden honderden mensen zich voor de deur van het Amerikaanse consulaat om tegen Trump te demonstreren

Israël beschouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem, dat nu wordt bezet door Israël, als hun hoofdstad. Door de stad nu als hoofdstad van Israël te erkennen, gooit Trump olie op het vuur, vinden veel critici.

Waarschuwingen

Trump was gisteren door diverse Arabische leiders gewaarschuwd dat de erkenning schadelijk kan zijn voor het vredesproces en voor de vrede en stabiliteit in de regio.

Volgens een wet uit 1995 is de Amerikaanse president verplicht de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Hij mag daar alleen van afzien op veiligheidsgronden en dat voor een duur van zes maanden. Sinds 1995 heeft iedere president om de zes maanden de verhuizing van de ambassade op die manier weten tegen te houden. Trump stelt daar nu paal en perk aan.

"Gebrek aan moed"

Tijdens zijn toespraak verwees hij herhaaldelijk naar vorige Amerikaanse presidenten die volgens hem hun (kies)belofte inzake Jeruzalem de voorbije twintig jaar niet nakwamen. Hij verweet hen een gebrek aan moed. "Na twintig jaar uitstel staan we nog geen stap dichter bij vrede, dus dat uitstel werkt niet", zei Trump.

Hij omschreef Jeruzalem als de zetel van de "moderne Israëlische regering", het parlement, het hooggerechtshof en de residenties van zowel premier als president. Hij wees er ook op zijn voorgangers hun Israëlische ambtgenoten in Jeruzalem ontmoetten. "Jeruzalem is het hart van één van de succesvolste democratieën ter wereld, waar mensen van drie prachtige religies harmonieus samenleven", waarna hij de religieuze heiligdommen van Joden, christenen en moslims in de stad opsomde.

Tweestatenoplossing

Trump staat ook nog steeds achter de zogenoemde tweestatenoplossing met een aparte Joodse en Palestijnse staat. Vicepresident Mike Pence vliegt de komende dagen naar de regio om het besluit van zijn baas toe te lichten. Trump riep politieke en religieuze leiders in de regio op zich nu voluit in te zetten voor een duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Voorts benadrukte Trump dat zijn besluit om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen niets afdoet van de inspanningen die de VS wil blijven leveren om tot een vredesakkoord te komen. "Maar we zullen geen positie innemen inzake grenzen, dat is aan de betrokken partijen", preciseerde hij. Hij sloot af met een oproep tot tolerantie, noemde Jeruzalem "de heilige stad die het beste van de mensheid benadrukt" en zegende "Israël, de Palestijnen en de Verenigde Staten".