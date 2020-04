Trump erg explosief op persconferentie: “De autoriteit van de president is totaal” “Het is de president die beslist over heropstart economie, niet de gouverneurs” Joeri Vlemings

14 april 2020

08u46

Bron: CNN 10 De Amerikaanse president Donald Trump heeft er een pittige persconferentie opzitten. Trump verdedigde gisteren in het Witte Huis zijn aanpak van de coronacrisis en voelde zich naar eigen zeggen “wreed” behandeld. De berichtgeving in de pers deed hij nog maar eens af als “fake news”. Hij dichtte zich ook het “absolute gezag” toe over de staten, terwijl volgens de grondwet de gouverneurs beslissen over coronamaatregelen.



Trump kreeg de wind van voren op de persconferentie gisteren. Hij liet een filmpje zien dat bestempeld werd als “propaganda”. Het duurde niet lang of de president kookte over. Hij toonde zich verongelijkt wegens het uitblijven van lof voor zijn aanpak van de coronacrisis: “We deden alles juist”. Al meer dan 23.000 Amerikanen zijn overleden aan het coronavirus en het land telt meer dan 580.000 bevestigde besmettingen.

De president wil dat de VS al op 1 mei de economie heropstart, maar dat stuit zowel aan de Amerikaanse oost- als aan de westkust op kritiek. Heel wat staten zitten nog niet, of nog maar pas, aan de piek van het aantal besmettingen en vinden het nog te vroeg om iedereen weer aan het werk te laten gaan. Maar Trump beweerde dat hij de “totale autoriteit” heeft over die beslissing. “Het is de president van de Verenigde Staten die beslist. Als iemand de president van de VS is, dan is zijn gezag totaal. En de gouverneurs weten dat.”

Trump onderstreepte zijn goede relatie met de gouverneurs. “Niemand kreeg zoiets ooit voor mekaar. We hebben 50 gouverneurs en ze hebben niks gevonden om over te klagen”, aldus Trump. Het zal wel loslopen met de gouverneurs, beweerde Trump. “Ik heb niet met hen overlegd, omdat ik dat ook niet moet doen”, klonk het zelfverzekerd, helemaal tegen de Amerikaanse grondwet in. CNN-journalist Jim Acosta was hard in zijn kritiek: “Dit is de grootste meltdown van een Amerikaanse president die ik ooit heb gezien in mijn carrière”.

Verder zouden experts Trump al in februari en zelfs eind januari aangeraden hebben om social distancing aan de bevolking op te leggen. Maar die maatregel trad pas half maart in voege. Trump weerlegde dat hij weigerde te luisteren naar de wetenschappers en stelde dat er in januari nul gevallen en nul doden waren in de VS. Een lockdown was toen volgens hem dan ook helemaal niet aan de orde. Met een filmpje - “in campagnestijl”, volgens critici - wou hij zijn gelijk bewijzen. In de video kwamen reporters aan het woord die aanvankelijk de risico’s van het coronavirus voor de volksgezondheid sterk nuanceerden.

Trump herhaalde dat hij alles had gedaan zoals het hoorde. Meer nog, als hij anders had gehandeld, dan zouden er “honderdduizenden doden” geweest zijn, zei hij. Volgens Trump zelfs meer slachtoffers dan tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, toen er naar schatting tussen de 600.000 en 1 miljoen doden vielen.

De president voerde nog zijn wetenschappelijke adviseur, dr. Anthony Fauci, op om iedereen ervan te verzekeren dat de twee wel degelijk op dezelfde lijn zitten. Eerder dook het gerucht op dat het Witte Huis van plan zou zijn Fauci te ontslaan.

