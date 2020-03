Trump: “Er zullen nog meer mensen sterven als maatregelen niet worden opgeheven” kv

24 maart 2020

18u58

Bron: Reuters 84 De Amerikaanse economie lijdt enorm onder de coronaviruspandemie. Zolang er zulke strenge maatregelen van kracht blijven om de verspreiding van het virus in te dijken, kan de economie niet hervatten en dat baart Trump meer zorgen dan het steeds toenemende aantal besmettingen en doden in zijn land.

Tijdens een uitzending van Fox Town Hall, een televisieprogramma van Fox waarin politici antwoorden geven op vragen van kijkers, zei Trump vandaag dat het lamleggen van de economie een vernietigende impact kan hebben. “Ons land is niet gemaakt om dicht te gaan”, aldus de Amerikaanse president, die beweerde dat Amerikanen een sociale afstand kunnen bewaren en weer aan het werk kunnen gaan.

We verliezen elk jaar duizenden en duizenden mensen aan de griep. We leggen het land niet plat Donald Trump

Trump, die de risico’s van de virusuitbraak aanvankelijk minimaliseerde, is geschokt door de impact ervan op de economie en de aandelenbeurzen. Hij vergeleek de huidige situatie met een griepepidemie, waarvoor toch ook niet zulke drastische maatregelen worden getroffen. “We verliezen elk jaar duizenden en duizenden mensen aan de griep. We leggen het land niet plat”, stelde hij. “Je kan een land op deze manier vernietigen door het plat te leggen.”



“We moeten ons land weer aan het werk krijgen. Ons land wil weer aan het werk”, aldus de president op Fox News. “De behandeling is erger dan het probleem. Nogmaals, veel mensen - volgens mij meer mensen - zullen sterven als we dit laten voortduren. We moeten weer aan het werk. Onze mensen willen weer aan het werk.” Trump gaf niet aan of hij bewijs had voor zijn bewering dat het aantal doden als gevolg van de sluiting van bedrijven groter zal zijn dan het aantal dodelijke slachtoffers door COVID-19.

De behandeling is erger dan het probleem. Nogmaals, veel mensen - volgens mij meer mensen - zullen sterven als we dit laten voortduren

Kritiek

Trump en zijn coronavirusteam hebben de inwoners van de VS een reeks van aanbevelingen voorgeschoteld om de komende vijftien dagen het aantal sociale en professionele contacten zoveel mogelijk terug te dringen.

De president, die in november opnieuw verkozen wil worden, krijgt echter kritiek vanuit zijn eigen Republikeinse partij en vanuit het Pentagon omdat hij de economie in het land opnieuw wil opstarten, ondanks waarschuwingen dat de epidemie nog maanden kan duren. Volgens de Amerikaanse president zal het land weldra weer openen, hopelijk tegen Pasen.

“We denken niet dat we hier over een dag of vijf zes uit zullen zijn, of wanneer die vijftien dagen voorbij zijn sinds wanneer ze hun denkbeeldige klok hebben gestart”, zei Larry Hogan, de Republikeinse gouverneur van Maryland, vandaag.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

In de VS raakten al meer dan 46.000 mensen besmet met het coronavirus. 580 patiënten zijn al overleden. Duizenden bedrijven blijven gesloten, miljoenen mensen kunnen niet naar het werk. Zo’n 100 miljoen mensen - bijna een derde van de Amerikaanse bevolking - moeten binnenblijven.