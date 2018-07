Trump: "Er is niets mis met een ontmoeting met leiders Iran" KVE

30 juli 2018

21u52

Bron: Belga 0 Donald Trump zegt dat hij zonder voorwaarden vooraf met de leiders van Iran wil praten. De Amerikaanse president liet weten dat als er heikele kwesties spelen "er niets mis is met een ontmoeting".

Wel betwijfelt hij of kopstukken van het regime in Teheran klaar zijn voor een ontmoeting. "Ze maken een moeilijke tijd door'', aldus de president tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Die is op bezoek in Washington.

Trump stapte in mei uit het atoomakkoord dat onder zijn voorganger Barack Obama was gesloten met het bewind in Teheran. Dat kwam de relatie tussen de landen niet ten goede. Vorige week zei de president dat hij klaar is voor een "echte atoomdeal" met Iran.