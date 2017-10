Trump en prominent Republikeins senator vechten oorlog uit op Twitter: "Hij devalueert onze natie" JC

Bron: The Independent 0 REUTERS Republikeins senator Bob Corker. Republikeins senator Bob Corker heeft in een ongeziene aanval op de Amerikaanse president gezegd dat Donald Trump niet geschikt is voor het Witte Huis en "ons land gedevalueerd heeft". Zijn reactie kwam er temidden van een reeks aanvallen van Trump op Twitter: "Hij zou nog niet tot hondenvanger verkozen worden."

"Ik weet niet waarom hij zichzelf verlaagt tot zo'n lage, lage standaard en ons land devalueert", had Corker in een interview op CNN gezegd. "Hij is duidelijk niet opgewassen tegen het presidentschap van de Verenigde Staten."



Hij ging nog verder. Corker, die Trump tijdens de Republikeinse voorverkiezingen in 2016 openlijk gesteund had, zei dat hij die fout niet een tweede keer zou maken. "No way", aldus de senator. Aan het einde van het interview weigerde Corker te zeggen dat hij Trump vertrouwt met de nucleaire codes, een verantwoordelijkheid die enkel de president draagt. "Ik wil hier niet veel verder op ingaan", zei Corker. "Maar ik heb enkele weken geleden mijn bezorgdheid uitgedrukt over zijn leiderschap, en niets is veranderd."

Corker is verwikkeld in een vete met de president. Kort voor het interview had Donald Trump nog uitgehaald naar zijn partijgenoot in een reeks tweets. Volgens Trump komt de Republikein tegen hem in opstand omdat hij zijn herverkiezing niet steunde. "Bob Corker, die president Obama hielp om ons de slechte Iran-deal te geven en nog niet tot hondenvanger verkozen zou worden in Tennessee, is nu tegen de belastingdaling", tweette Trump. "Corker trok zich terug uit de race in Tennessee toen ik weigerde hem openlijk te steunen, en is nu negatief over alles dat met Trump te maken heeft."

Bob Corker, who helped President O give us the bad Iran Deal & couldn't get elected dog catcher in Tennessee, is now fighting Tax Cuts.... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

...Corker dropped out of the race in Tennesse when I refused to endorse him, and now is only negative on anything Trump. Look at his record! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Vele stappen achteruit"

Corker is niet de eerste Republikein die kritiek uit op Trump. Vorige week haalde ex-president George W. Bush, zonder de president bij naam te noemen, nog uit naar diens beleid.



Maar het is wel opmerkelijk dat een prominente Republikein zo openlijk tegen hem in opstand komt. Corker is voorzitter van de Commissie Buitenlandse Relaties in de Senaat. Hij maakte gebruik van die positie om stevig in te gaan tegen de Iran-deal van de regering-Obama. Toch schildert de huidige president hem steeds af als een grote voorstander van de overeenkomst.



"Senator Corker is het onbekwame hoofd van de Commissie Buitenlandse Relaties, en kijk hoe slecht de VS het hebben gedaan", reageerde Trump na Corkers opmerkingen. "Hij heeft geen idee, terwijl de hele wereld lachte en ons misbruikte. Mensen als Bob Corker hebben de US vele stappen achteruit gezet. Nu gaan we vooruit!"

Sen. Corker is the incompetent head of the Foreign Relations Committee, & look how poorly the U.S. has done. He doesn't have a clue as..... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

...the entire World WAS laughing and taking advantage of us. People like liddle' Bob Corker have set the U.S. way back. Now we move forward! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Eenheid

De vete tussen de twee Republikeinen kwam tot een hoogtepunt, net voordat Donald Trump tijdens een lunch in het Capitool zou aandringen op meer eenheid binnen de partij.

Same untruths from an utterly untruthful president. #AlertTheDaycareStaff Senator Bob Corker(@ SenBobCorker) link