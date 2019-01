Trump en Pelosi richten pijlen op elkaar tijdens langste shutdown ooit AW

21 januari 2019

11u21 0 Meer dan vier weken: zolang duurt de Amerikaanse shutdown intussen. En de gedeeltelijke stopzetting van de overheidsdiensten wordt stilaan frustrerend voor zowel het kamp van de Amerikaanse president Donald Trump (Republikeinen) als dat van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi (Democraten). En die frustratie uit zich in hun Twitterberichten.

President Trump pleitte afgelopen weekend nogmaals voor de bouw van zijn grensmuur. Maar nadat zijn laatste grandioze voorstel om migranten tijdelijk te beschermen tegen uitzetting, in ruil voor zijn grensmuur, werd afgewimpeld door de Democraten, haalde Trump hard uit naar Nancy Pelosi. Dat deed hij, naar goede gewoonte, via een Twitterbericht.

Nancy Pelosi and some of the Democrats turned down my offer yesterday before I even got up to speak. They don’t see crime & drugs, they only see 2020 - which they are not going to win. Best economy! They should do the right thing for the Country & allow people to go back to work. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Nancy Pelosi zou het voorstel van de Amerikaanse president hebben afgewezen zonder hem eerst even uit te horen. “Misdaad en drugs zien ze niet”, schrijft Trump. “Ze zien enkel 2020”, waarmee hij natuurlijk verwijst naar de volgende presidentsverkiezingen. “Die gaan we winnen”, stelt Trump nog.

Met dat ene Twitterbericht stopte het niet. Donald Trump schreef nog drie Twitterberichten die gericht zijn aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Pelosi vuurt terug

“Nancy Pelosi gedroeg zich irrationeel en is zo links geworden dat ze nu een radicale Democraat is. Ze heeft zoveel schrik voor de ‘linksen’ binnen haar partij waardoor ze de controle heeft verloren”, aldus Trump in een tweede Twitterbericht. Daarop antwoordde Pelosi -quasi even fel als Trump- dat 800.000 Amerikanen nog steeds niet betaald worden. “Heropen de Amerikaanse overheidsdiensten, zorg ervoor dat werknemers hun loonbrief ontvangen. Dan kunnen we bespreken hoe we samen de grens kunnen beschermen.”

.@realDonaldTrump, 800,000 Americans are going without pay. Re-open the government, let workers get their paychecks and then we can discuss how we can come together to protect the border. #EndTheShutdown https://t.co/8RKUTnhgBd Nancy Pelosi(@ SpeakerPelosi) link

State of the Union

Tenslotte schreef Trump nog een Twitterberichtje over zijn State of the Union, de jaarlijkse presidentiële toespraak. Nancy Pelosi vroeg president Trump afgelopen week immers om die toespraak uit te stellen tot na de shutdown. Door de gedeeltelijke stopzetting van de overheidsdiensten zitten enkele belangrijke veiligheidsmedewerkers thuis zonder werk. Daarom zou het niet veilig zijn om een van de meest risicovolle gebeurtenissen van het jaar te laten doorgaan.

Nancy, I am still thinking about the State of the Union speech, there are so many options - including doing it as per your written offer (made during the Shutdown, security is no problem), and my written acceptance. While a contract is a contract, I’ll get back to you soon! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Er zijn zoveel opties”, schrijft Trump nu in een Twitterbericht. “Waaronder jouw voorstel om het geschreven te doen. Ik neem snel nog contact op”, besluit de president.

Langste shutdown ooit

Het gekibbel tussen de twee is een duidelijk signaal dat de Republikeinen en Democraten zeer moeilijk uit de begrotingsimpasse geraken. Intussen schrijdt de langste shutdown ooit voort. En de 800.000 overheidsambtenaren zonder werk wenden zich inmiddels tot voedselbanken, liefdadigheidsinstellingen of gaan op zoek naar een andere job.