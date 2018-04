Trump en Merkel plannen ontmoeting in Washington kg

05 april 2018

21u34

Bron: Belga 4 De Duitse bondskanselier Angela Merkel zakt binnenkort af naar de Amerikaanse hoofdstad Washington voor een ontmoeting met president Trump. Dat bevestigt een woordvoerder van het Witte Huis donderdag. Over de datum en de verdere details moet nog overlegd worden, aldus woordvoerder Hogan Gidley.

De Duitse krant Bild meldde eerder op de dag dat het bezoek voor 27 april zou zijn. Als het Bild-bericht klopt, dan ziet Trump de Duitse kanselier drie dagen voor hij de Franse president Emmanuel Macron ontmoet.

In maart vorig jaar was Merkel al eens in Washington. Tijdens de gezamenlijke persconferentie toen hing er een gespannen sfeer tussen de twee politici die op een heel verschillende manier aan politiek doen. De twee verborgen ook hun meningsverschillen, over onder meer immigratie en vrijhandel, niet.