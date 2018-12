Trump en Melania brengen verrassingsbezoek aan Amerikaanse troepen in Irak Naz Taha HA

26 december 2018

20u47

Bron: AD.nl 0 Donald Trump en Melania hebben vandaag een verrassingsbezoek gebracht aan de Amerikaanse troepen in Irak. De president gebruikte de shutdown van zijn regering om naar de militairen af te reizen. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse leider soldaten in een oorlogsgebied bezoekt .

De Air Force One, het presidentiële vliegtuig van de president, werd vanochtend al boven het Verenigd Koninkrijk gespot. Vliegtuigradars volgden het toestel tot aan Roemenië.



Het gonsde al van de geruchten dat Trump niet in het Witte Huis vertoefde, omdat hij al uren niet had getweet. Op foto’s verspreid door persbureau Reuters poseerden de president en de first lady met de militairen. Ze brachten zo’n drie uur door op de luchtmachtbasis Ayn al-Asad, ten westen van Bagdad.

Afghanistan

Trump liet eerder weten dat hij binnenkort Afghanistan zou bezoeken, maar over een reis naar Irak loste hij toen geen woord. De president kreeg in het verleden vaak kritiek omdat hij de troepen nooit aan de frontlinie heeft bezocht. Zelf zei hij tegen persbureau AP dat hij een bezoek aan Amerikaanse militairen in strijdgebied niet “overdreven nodig” vond.



De buitenlandse visite volgt enkele dagen nadat Trump bekendmaakte dat hij de Amerikaanse troepen uit Syrië zal terugtrekken, omdat IS volgens hem “verslagen” is. Hij nam dat besluit abrupt, hoewel zijn adviseurs en de legertop hem dat afraadden. Ook minister van Defensie Jim Mattis vond het een slecht idee. Een dag later diende Mattis zijn ontslag in.

Terugtrekking uit Syrië

In Irak verdedigde de president opnieuw de terugtrekking van de ongeveer 2.000 Amerikaanse militairen uit Syrië. Hij sprak zijn verwachting uit dat een groot deel van de Amerikanen zijn visie binnenkort zal toejuichen. “Ik denk dat veel mensen zullen bijdraaien. Het is tijd dat we ons hoofd gaan gebruiken”, klonk het.

Trump liet tevens weten dat de VS geen plannen hebben voor de terugtrekking van de in Irak gestationeerde troepen. “We kunnen deze basis gebruiken als we nog iets willen ondernemen in Syrië”, zei hij.

De Amerikaanse leider verklaarde ook geen haast te willen maken met de opvolging van Mattis. Staatssecretaris Patrick Shanahan neemt vanaf 1 januari de honneurs waar op het departement en “kan daar nog wel een hele tijd zitten”.

