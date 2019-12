Trump en Macron in de clinch tijdens persconferentie: “Wil je een paar aardige IS-strijders? Ik zou ze je kunnen geven” LH

03 december 2019

16u48

Bron: Belga, ANP, Reuters 8 Komt het ooit goed tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Franse president Emmanuel Macron? Net voor de start van de NAVO-top in Londen had Trump al uitgehaald naar Macron en diens uitspraken over een "hersendode NAVO". "Zijn uitspraken waren zeer beledigend en gevaarlijk", zo klonk het. Ook tijdens een persconferentie deze namiddag gingen Trump en Macron in de clinch.

"Wat we nu aan het meemaken zijn, is de hersendood van de NAVO", zo had de Franse president vorige maand in een interview met het magazine The Economist laten optekenen. Macron verwees in het interview onder meer naar het gedrag van de Verenigde Staten, die onder president Donald Trump een meer teruggetrokken houding aannemen tegenover de andere NAVO-landen. "Er is geen enkele coördinatie van de strategische beslissingen van de VS met de NAVO-partners", zo zegt hij daarover. Nadien heette het dat de uitspraken een "wake-upcall" waren voor het bondgenootschap.

Trump was duidelijk "not amused". “De NAVO dient een belangrijk doel en het is zeer beledigend om hem hersendood te noemen”, aldus Trump voor de start van de top. De Verenigde Staten betalen het meeste aan de NAVO en profiteren het minste, vindt Trump, terwijl “Frankrijk de NAVO het hardst nodig heeft van iedereen”, ging hij verder zonder uit te wijden. Trump had het ook over de hoge werkloosheidsgraad in Frankrijk, de slabakkende economie en de problemen met de gele hesjes. “Mijn opmerkingen hebben reacties uitgelokt. Maar ik blijf erbij”, zei Macron over de uitspraken in Londen.

Pres. Trump asks French Pres. Macron, "Would you like some nice ISIS fighters? I could give them to you."



"It is true you have foreign fighters coming from Europe, but this is a tiny minority of the overall problem," French. Pres. Macron responds. https://t.co/BjZDXzeGPQ pic.twitter.com/hOQ8oFNGVZ ABC News(@ ABC) link

Tijdens een gezamenlijke persconferentie gingen Trump en Macron in de clinch na een vraag van een Amerikaanse journalist of Frankrijk meer zou moeten doen om IS-strijders uit het Midden-Oosten terug te nemen. “Wil je een paar aardige IS-strijders? Ik zou ze je kunnen geven”, richtte Trump zich tot Macron. “Het is waar dat er IS-strijders uit Europa komen, maar dit is maar een klein deel van het totale probleem", antwoordde Macron zichtbaar geïrriteerd. Macron zei ook nog dat de strijd tegen IS dé prioriteit moet blijven. “Dit is waarom hij een geweldige politicus is, want dat was een van de grootste non-antwoorden die ik ooit heb gehoord, en dat is OK”, zei Trump daarop.

Macron bekritiseerde ook het gebrek aan een gemeenschappelijke definitie van terrorisme. Hij uitte ook kritiek aan het adres van Turkije. “Als ik naar Turkije kijk, vechten ze nu tegen degenen die met ons schouder aan schouder tegen IS vochten”, aldus Macron over de Turkse strijd tegen de Koerden.

Heffingen op Franse producten

Trump en Macron spraken wel verzoenende taal rond de invoerheffingen op Franse producten waarmee Trump eerder gedreigd had. Beiden lieten verstaan dat ze hopen dat het handelsconflict nog vermeden kan worden. “We hebben een klein meningsverschil. Ik denk dat we het waarschijnlijk gaan kunnen oplossen”, aldus Trump. “Er wordt over onderhandeld en ik denk dat met president Trump we deze situatie kunnen regelen”, verklaarde Macron op zijn beurt.

Waarschuwing voor EU

Op militair-economisch vlak kreeg ook de Europese Unie deze voormiddag al een stevige waarschuwing. De “EU behandelt ons oneerlijk op handelsvlak” en “kan zich maar beter goed gaan gedragen, anders wordt het heel moeilijk”. Trump herhaalde ook nog eens dat hij de verdeling van de defensie-uitgaven bij de NAVO “oneerlijk” vindt. Eens te meer wees hij met een beschuldigende vinger naar Duitsland, dat een veel lager percentage van zijn defensiebegroting uitgeeft aan het bondgenootschap.

Ik hou van Turkije en ik kan het goed vinden met president Erdogan Amerikaans president Donald Trump

Positieve klanken waren er dan weer over de relaties met Turkije en zijn president Recep Tayyip Erdogan: “Ik hou van Turkije en ik kan het goed vinden met de president”, aldus Trump, die Erdogan bedankte voor de toelating om in het Turkse luchtruim te vliegen bij de aanval op en de uitschakeling van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Trump zei ook nog eens dat zijn controversiële beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit het noordoosten van Syrië nu gezien wordt als een “goede zaak”. Hij voegde er aan toe dat de VS “totale controle heeft over de olie” die IS gebruikte als bron voor zijn inkomsten.

Wilmès vanavond naar Buckingham Palace

De staats- en regeringsleiders, onder wie ook de Belgische premier Sophie Wilmès, zullen vanavond ontvangen worden op Buckingham Palace. Nog diezelfde avond worden ze ook verwacht in Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse eerste minister Boris Johnson. Het belangrijkste inhoudelijke werk zal voor morgen zijn. Dan vindt tussen 10.00 en 13.00 uur (Britse tijd) het officiële overleg plaats tussen de leiders van de NAVO-landen.