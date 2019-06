Trump en Iran blijven elkaar bedreigen: “Militaire actie nog altijd een optie, zou nooit geziene verwoesting zijn” Londen en Berlijn proberen spanningen te verlagen FVI TT

22 juni 2019

16u23

Bron: Belga, ANP 1 Het Iraanse regime heeft Washington nogmaals gewaarschuwd dat elke aanval op zijn grondgebied verwoestende gevolgen zal hebben voor de Amerikaanse belangen in de regio. "Een kogel afvuren op Iran zal de belangen van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten in de regio ernstig schaden", aldus brigadegeneraal Abolfazl Shekarchi, woordvoerder van de Iraanse legertop. Maar Trump toonde zich niet onder de indruk: hij blijft erbij geen oorlog te willen, maar als het zover komt, zal Iran van de kaart geveegd worden. “Een militair optreden is nog altijd een optie”, klinkt het. De Britse en Duitse regering roepen ondertussen op de spanningen te verlagen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde gisteren aan een aanval op Iran last minute geannuleerd te hebben, om een zware menselijke balans te vermijden.

Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken toonde zich niet bepaald onder de indruk van Trumps late annulering. "Dat speelt geen rol", zei Abbas Mousavi. "Het enige wat een rol speelt is dat we geen schendingen van onze grenzen tolereren en consistent antwoorden op elk gevaar." "Vandaag is de situatie in de regio in het voordeel van Iran", zo zei de Iraanse brigadegeneraal Shekarchi.

Trump bleef gisteren en vandaag verder dreigen met represailles tegen Teheran omdat Iran een dag eerder een Amerikaanse drone had neergeschoten. De president hoopt dat het Iraanse regime “slim is en om zijn mensen geeft”. Nieuwe sancties moeten het regime verder op de knieën dwingen, klonk het deze namiddag. “Let’s make Iran great again”, voegde de president er met een verwijzing naar zijn eigen slogan aan toe.

Iran toont kaart met details neerhalen drone

Iran heeft vanmiddag ook een kaart gepubliceerd waarop te zien is waar een Amerikaanse drone donderdag is neergehaald door de Iraanse Revolutionaire Garde. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif plaatste meerdere kaarten en foto’s op Twitter. Daarop is te zien dat de drone net de Iraanse territoriale wateren was binnengevlogen, voordat Iran het toestel neerschoot.

Volgens Iran vloog de drone zonder toestemming boven Iraanse territoriale wateren. Het onbemande toestel begeleidde een Amerikaans vliegtuig met 35 mensen aan boord. Iran zei eerder al het vliegtuig te hebben gespaard.

LEGEND: blue=drone; yellow line=Iranian FIR; red line=Iranian territorial waters; ; green line=baseline internal waters; yellow dots=Iran radio warnings sent; red dot=point of impact.

“Snelle de-escalatie”

De Britse minister voor het Midden-Oosten Andrew Murrison reist morgen naar Iran. Hij zal daar onder andere proberen de spanningen te verminderen die zijn ontstaan tussen Teheran en de VS, aldus een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen.

Murrison zal aandringen op een “snelle de-escalatie” in de regio. Verder zal hij de bezorgdheid overbrengen over het “regionale gedrag van Iran en zijn dreigement om niet langer te voldoen aan de nucleaire deal” met westerse mogendheden, waartoe het Verenigd Koninkrijk ook behoort.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel dringt erop aan dat er een politieke oplossing moet komen voor Iran, en geen militaire. De kwestie zal sowieso ter sprake komen tijdens de G20-bijeenkomst van wereldleiders volgende week in Japan.

