Trump en Erdogan ontmoeten elkaar in november

07 oktober 2019

Bron: Belga 0 Kort nadat de Turkse president Erdogan opnieuw met een Turks legeroffensief in Noord-Syrië dreigde, hebben Erdogan en de Amerikaanse president Trump met elkaar gebeld.

Tijdens het gesprek zouden de twee staatsleiders zijn overeengekomen om elkaar in november persoonlijk te ontmoeten, zo meldde het presidentieel paleis in Ankara zondagavond laat in een verklaring. Het treffen zou plaatsvinden in Washington. Vanuit het Witte Huis kwam nog geen bevestiging van het telefoontje noch over de ontmoeting.

Zaterdag had Erdogan in een toespraak voor zijn partijgenoten gezegd dat het Turkse leger volledig voorbereid is op een snelle militaire interventie in het noordoosten van Syrië. Zo'n militaire operatie in Syrië kan al in de loop van de komende dagen worden opgestart, deelde hij toen ook mee.

Doelwit van het offensief zijn de Syrisch-Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), een Koerdische militie die het Syrische gebied ten oosten van de Eufraat grotendeels controleert. Terwijl de YPG voor Washington een belangrijke bondgenoot is in de strijd tegen de Islamitische Staat (IS), beschouwt Ankara de militie als een tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als een terreurorganisatie.

Vredescorridor

Turkije wil langs de Turks-Syrische grens een gebied onder zijn controle stellen waaruit de Koerdische troepen zich moeten terugtrekken. Erdogan en Trump zouden gisteren opnieuw gedachten hebben uitgewisseld over die veiligheidszone, luidde het. In augustus hadden de Verenigde Staten al toegezegd te zullen meewerken aan de inrichting van de door Turkije gevraagde "vredescorridor", maar voor Ankara gaat het hele proces niet snel genoeg.