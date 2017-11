Trump en Duterte beklemtonen belang mensenrechten in gezamenlijke verklaring ADN

08u30

Bron: Belga 0 EPA De presidenten van de Verenigde Staten en de Filipijnen, Donald Trump en Rodrigo Duterte, hebben het belang van de mensenrechten beklemtoond in een gemeenschappelijke verklaring, die vandaag in de Filipijnse hoofdstad Manilla is gepubliceerd.

"De mensenrechten en de waardigheid van het menselijk leven zijn essentieel", klinkt het. Beide presidenten zouden dat naar verluidt ook hebben gezegd tijdens hun bilaterale ontmoeting de dag voordien. Duterte is erg omstreden vanwege zijn brutale strijd tegen drugshandelaars en -gebruikers, waarbij duizenden doden zijn gevallen.

Eerder was het nog onduidelijk of Duterte en Trump de mensenrechten tijdens hun gesprek hadden aangekaart. Daarover spraken het Witte Huis en de Filipijnse regering elkaar tegen. Volgens Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, was het thema "kort" ter sprake gekomen. De woordvoerder van Duterte, Harry Roque, zei echter dat er niet over de mensenrechten was gesproken.

De bilaterale ontmoeting vond plaats in de marge van de vierdaagse top van de ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties), die nog tot 16 november loopt. Trump keert deze namiddag terug naar Washington, na een lange Aziatische reis.

REUTERS