Trump en Bloomberg worden persoonlijk: “Mini Mike mag op een trapje staan” versus “pathologische obese leugenaar met fake haar” TT

03 februari 2020

07u36

Bron: The Guardian 0 Met de start van de Democratische voorverkiezingen in Iowa wordt de lange campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen vandaag afgetrapt. En dat die campagne begonnen is, was afgelopen nacht ook te zien tijdens de Super Bowl-finale. President Donald Trump en Democratisch kandidaat wisselden op tv en op Twitter bitse, persoonlijke verwijten uit.

Trump was voor de finale van de American football-competitie te gast bij Sean Hannity op Fox News en had het daar onder andere over Michael Bloomberg. Die gooide gisteren maar liefst tien miljoen dollar in de strijd voor een campagnespot van een minuut tijdens de pauze van de Super Bowl, waarin hij het wapengeweld in de VS aan de kaak stelde. De voormalige burgemeester van New York doet niet mee aan de eerste voorverkiezingen bij de Democraten, maar hoopt in de latere en belangrijkere primaries toch als consensuskandidaat uit de bus te komen.

Trump koos Bloomberg tijdens het interview dan ook uit als belangrijkste slachtoffer. Gevraagd waar hij aan dacht bij het horen van de naam Bloomberg, antwoordde Trump: “Klein. Ik denk enkel aan ‘klein’.” Bloomberg is 1,73 meter groot, Trump 1,90 meter.

De president haalde daarna ook de niet op feiten gebaseerde claim boven dat Bloomberg een 'speciale behandeling’ krijgt van de Democraten tijdens debatten: dat hij op een trapje mag staan zodat hij groter lijkt. “Je kan klein zijn, daar is niets mis mee”, aldus Trump. “Maar waarom zou hij een doos moeten krijgen om op te staan? Hij wil een doos tijdens de debatten. Waarom moet hij dat krijgen? Krijgt iedereen dan een doos?”

“Mini Mike is deel van het fake news”

Ook op Twitter ging Trump vol in de aanval. “Mini Mike is deel van het fake news”, aldus de president, verwijzend naar het gelijknamige mediabedrijf van Bloomberg. "Ze werken allemaal samen. Bloomberg heeft het zelfs niet over zichzelf (te saai) of andere Democraten. Enkel over Trump. Dat klinkt eerlijk! Het is allemaal Fake News Media, en dat is waarom niemand hen nog gelooft.”

Bloombergs persteam wachtte niet lang met een antwoord op de president, dat zo mogelijk nog persoonlijker was: Trump werd “een pathologische leugenaar” genoemd “die over alles liegt: zijn vals haar, zijn obesitas en zijn zelfbruiner-spray”. Ook Bloomberg zelf herhaalde tegenover journalisten dat Trump “over alles liegt”. “Het is geen verrassing dat hij zulke dingen zegt. Ik ga voor mijn verwezenlijkingen en wat ik gedaan heb om dit land dichter bij elkaar te brengen. Ik doe die dingen al heel lang, en ben dubbel zo groot als hem wat betreft de dingen die er echt toe doen. Dit is wat er gebeurt wanneer iemand als ik stijgt in de peilingen. Ineens worden de andere kandidaten bang, en ik denk dat Donald Trump weet dat ik hem kan verslaan.”

Ook op Twitter diende Bloomberg Trump van respons: “Het lijkt erop dat onze spotjes je 's nachts wakker houden. We hebben er eentje klaar staan die je zou moeten zien”, verwees de Democraat naar zijn spotje tijdens de Super Bowl-finale vannacht. Daarin focust Bloomberg via een persoonlijke getuigenis op het wapengeweld in de VS.

Trumps spotje ging in op de getuigenis van een vrouw die een levenslange celstraf had gekregen voor een niet-gewelddadig drugsmisdrijf en nu “dankzij president Trump een tweede kans krijgt”. “Politici spreken over hervormingen bij justitie. President Trump voerde ze uit en duizenden families worden herenigd.”

Looks like our ads are keeping you up at night. We've got one in particular you should watch today. https://t.co/sOS3aT8H0T Mike Bloomberg(@ MikeBloomberg) link

This is a story that needs to be told.



This is a crisis that needs to end.



This is why I'm running for president. https://t.co/hlz2jPRFcd pic.twitter.com/Q1umOiNOSR Mike Bloomberg(@ MikeBloomberg) link

I promised to restore hope in America. That includes the least among us. Together, let’s KEEP AMERICA GREAT!



Text TRUMP to 88022 if you liked our Super Bowl ad! pic.twitter.com/Lgjt53B7QX Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link