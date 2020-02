Trump en Bloomberg drijven oorlog op de spits en noemen elkaar racist kv

11 februari 2020

21u00

Bron: Reuters 0 Dat het niet klikt tussen de Amerikaanse president Donald Trump (73) en Michael Bloomberg (77), een voormalige burgemeester van New York die een gooi doet naar de Democratische kandidatuur voor het presidentschap, is nog zacht uitgedrukt. De twee miljardairs dreven hun conflict vandaag nog maar eens op de spits.

Trump ging vandaag als eerste in de aanval. Hij postte via Twitter een audioclipje uit 2015 waarin te horen is hoe Bloomberg de controversiële ‘stop-en-fouilleer’-aanpak van de New Yorkse politie tijdens zijn burgemeesterschap tussen 2002 en 2013 verdedigde. “WOW, BLOOMBERG IS EEN COMPLETE RACIST!” schreef Trump bij de ondertussen verwijderde tweet. Trump heeft zich in het verleden echter zelf achter dat beleid geschaard.

Bloomberg hekelt hatelijke retoriek Trump

Bloomberg, die hoopt om de Democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen op 3 november te worden, verontschuldigde zich in november vorig jaar, enkele dagen voor hij zijn kandidatuur aankondigde, voor het controversiële beleid.



Bloomberg reageerde vandaag met een verklaring waarin hij wees op zijn inspanningen aangaande de hervorming van justitie en rassengelijkheid. “President Trump daarentegen, heeft een land geërfd dat steeds ongelijker wordt en verdeelt ons met racistische oproepen en hatelijke retoriek.”

Steun voor Trump van controversieel beleid

In de audio-opname is te horen hoe Bloomberg zegt dat de beste manier om wapens uit de handen van kinderen te houden is om “hen tegen de muur te gooien en te fouilleren”. In het kader van het ‘stop-en-fouilleerbeleid’ mochten politieagenten voetgangers willekeurig tegenhouden en fouilleren. Daarbij werden een onevenredig aantal zwarten en Latijns-Amerikanen gearresteerd. Bloomberg heeft het beleid lang verdedigd als een effectieve politiemethode om levens te redden, zelfs nadat een federale rechter in 2013 vaststelde dat het een schending van de rechten van etnische minderheden was. “Ik heb mijn verantwoordelijkheid opgenomen om te veel tijd nodig te hebben om de impact ervan in te zien op zwarte en latino-gemeenschappen.”

Trump steunde het omstreden beleid echter voor en nadat hij in 2017 president werd. In oktober 2018 riep hij Chicago nog op om het ‘stop-en-fouilleer’-beleid in te voeren om de misdaad in de stad aan te pakken. “Het werkt, en het was bedoeld voor problemen zoals in Chicago”, zei hij destijds.

Vrees

De twee mannen leven al maanden op voet van oorlog en Trump viseert Bloomberg steeds vaker in zijn tweets, wat erop wijst dat hij vreest voor de mogelijke concurrentie van de voormalige burgemeester.

Bloomberg neemt deze maand nog niet mee aan de Democratische voorverkiezingen, maar heeft wel al flink geïnvesteerd in zijn campagne of vanaf maart deel te nemen. Uit de peilingen blijkt ook dat hij steeds populairder wordt.