Trump en Bloomberg bestoken elkaar met ‘Star Wars’-tweets kv

05 maart 2020

20u40 0 Mike Bloomberg (78), de voormalige burgemeester van New York, stapte gisteren uit de Democratische voorverkiezingen voor 2020, maar in een tweet maakte hij Trump (73) duidelijk dat hij desondanks campagne tegen hem zal blijven voeren. Dat deed hij met de woorden van ‘Star Wars’-personage Obi-Wan Kenobi. Trump reageerde vandaag met een andere ‘Star Wars’-referentie.

Nadat Mike Bloomberg gisteren bekendmaakte dat hij zijn campagne staakt, reageerde Trump meteen op Twitter: “Mini Mike Bloomberg is net uit de race gestapt”, begon hij. Trump heeft de voorbije weken wel vaker denigrerend over Bloombergs kleine gestalte gesproken, een aanpak die aanslaat bij zijn achterban, die meteen massaal spottende memes over ‘Mini’ Bloomberg begon te produceren. “Ik had hem al lang geleden kunnen vertellen dat hij niet heeft wat nodig is en het zou hem een miljard dollar, de ware kost, bespaard hebben”, ging Trump verder. “Nu zal hij geld stoppen in Sleepy Joe’s (Biden, red.) campagne, in de hoop geen gezichtsverlies te lijden. Het zal niet lukken!” In volgende tweets noemde Trump Bloombergs entourage “dwazen” en “domme mensen” en spotte hij nog wat meer met de Democratische kandidaat.

Bloomberg reageerde zelf ook via Twitter. Hij retweette een bericht van Trump en reageerde erop met een clip uit 'Star Wars’, waarin Obi-Wan Kenobi tegen Darth Vader zegt: “Als je me neerslaat, zal ik machtiger worden dan je je ooit kan inbeelden.”

See you soon, Donald. https://t.co/hvozra0OfL pic.twitter.com/Mu300oLgeX Mike Bloomberg(@ MikeBloomberg) link

Trump vond vandaag inspiratie in de ‘Star Wars’-parodie 'Spaceballs’, waarin zijn hoofd op het lichaam van de held van de film werd gezet, terwijl dat van Bloomberg op het lijf van de slechterik staat. “Mini Mike, je bent te gemakkelijk!” aldus Trump.

Toen Bloomberg gisteren bekendmaakte dat hij zich niet langer kandidaat zou stellen voor de presidentsverkiezingen, tweette hij: “Drie maanden geleden nam ik deel aan de race om Donald Trump te verslaan. Vandaag trek ik me om dezelfde reden terug. Trump verslaan begint met ons te verenigen achter de kandidaat met de grootste kans om dat te doen. Het is duidelijk dat dat mijn vriend en grootse Amerikaan, Joe Biden, is.”

Bloomberg is net als Trump een miljardair en de twee mannen leven al maanden op voet van oorlog. De voorbije maanden nam Trump Bloomberg steeds vaker in het vizier, wat erop wijst dat hij de voormalige burgemeester van New York als een geduchte tegenstander beschouwt.