Trump en Biden herdenken aanslagen op 11 september in beperkte kring HLA

11 september 2020

18u56

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten wordt op kleinere schaal dan anders stilgestaan bij de aanslagen op 11 september die negentien jaar geleden plaatsvonden. Vanwege het coronavirus is besloten om minder grotere herdenkingen te houden.



Vicepresident Mike Pence bezocht vrijdagochtend Ground Zero in New York, waar hij een korte toespraak hield en een Bijbelvers aanhaalde. Ook gouverneur Andrew Cuomo van New York en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden waren bij de herdenking aanwezig. Biden en Trumps 'running mate' Pence groetten elkaar met de elleboog en wisselden kort wat woorden uit.

President Donald Trump verscheen zelf in Shanksville in Pennsylvania, waar hij een toespraak hield. Daar stortte destijds vlucht 93 van United Airlines neer nadat de bemanningsleden en passagiers probeerden de kapers te overmeesteren. "Amerika zal niet stoppen met het vervolgen van terroristen die ons volk bedreigen", zei hij.

Onderweg naar Shanksville hielden Trump en zijn vrouw Melania aan boord van de Air Force One een minuut stilte op het moment dat het eerste vliegtuig in het World Trade Center crashte. "God zegen Amerika", zei de president.

Biden zal ook nog naar Shanksville reizen, maar de kans is klein dat hij zijn Republikeinse rivaal bij de komende verkiezingen daar zal ontmoeten. Trump zal dan naar verwachting alweer vertrokken zijn.

Bij de aanslagen door terreurorganisatie Al Qaeda kwamen ongeveer 3.000 mensen om het leven. Twee gekaapte vliegtuigen boorden zich in de Twin Towers van het World Trade Center. Een ander vliegtuig vloog in het Pentagon in Washington. En het vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville.