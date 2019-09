Trump en Ardern praten over opkoopprogramma voor wapens LH

24 september 2019

08u32

Bron: Belga 0 De Nieuw-Zeelandse premier Jacina Ardern heeft gisteren met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over het wapenopkoopprogramma in haar land. Dat gebeurde in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

"Het gesprek ging over ons opkoopprogramma en het werk dat we verricht hebben om militaire semiautomatische wapens en aanvalsgeweren te verwijderen", zei Ardern over het gesprek met Trump. Naast de Amerikaanse president waren ook onder anderen de Amerikaanse vicepremier Mike Pence, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en pas aangestelde nationaal veiligheidsadviseur Robert O'Brien van de partij.

Nieuw-Zeeland vaardigde in de nasleep van de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in maart, waarbij 51 doden vielen, een verbod uit op aanvalsgeweren en semiautomatische wapens. Het land startte in juli met een opkoopprogramma van wapens, onderdelen en accessoires van de verboden wapens. Eigenaars krijgen nog tot december om ze in te leveren.



De aankondiging komt er terwijl het debat over een mogelijk verbod op aanvalsgeweren in de Verenigde Staten opnieuw opspeelt. Zo namen onder meer de winkelketens Wall Mart en Dick's Sporting Goods onlangs de beslissing om aanvalsgeweren te weren uit hun winkelrekken. In de VS komt de wapenindustrie regelmatig onder druk te staan door de veel voorkomende bloedbaden die er worden aangericht.