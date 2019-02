Trump eist voorafgaand aan State of the Union opnieuw muur: “Desnoods menselijke muur van soldaten” KVDS

05 februari 2019

19u21

Bron: Belga 0 Nog vóór zijn toespraak tot de natie heeft de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw gepleit voor een grensmuur. Hij dreigt er deze keer zelfs mee - indien nodig - een "menselijke muur" van soldaten te bouwen. De Democraten hebben op hun beurt al kritiek op de State of the Union nog voor de president zijn toespraak überhaupt heeft gehouden.

"Een enorm aantal mensen komt eraan via Mexico in de hoop onze zuidelijke grens te overrompelen", schreef Trump vandaag op Twitter. De president wees erop dat hij extra troepen naar de grens heeft gestuurd. "Indien nodig, zullen we een ‘Menselijke Muur’ bouwen”, klonk het.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trumps woordvoerster Sarah Sanders zei op CNN dat het in de State of the Union vanavond om 21 uur (3 uur Belgische tijd) onder meer over de grensbeveiliging en de bescherming tegen illegale migranten zal gaan.





Trump houdt de toespraak voor de beide Kamers van het Congres. De Senaat wordt gecontroleerd door de Republikeinen van Trump, in het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten sinds vorige maand de meerderheid. De Democraten keuren de financiering van de grensmuur - goed voor 5 miljard euro - echter af. De muur staat ook centraal in het geschil over de begroting, die de voorbije vijf weken tot een stilstand van een aantal departementen van de Amerikaanse regering heeft geleid.

Vanwege de langste ‘shutdown’ in de Amerikaanse geschiedenis, dwong de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, Trump zijn toespraak uit te stellen. Oorspronkelijk was de speech vorige week dinsdag gepland.

Nieuwe shutdown

Als er op 15 februari geen overeenstemming is bereikt in de ruzie rond de muur, heeft Trump gedreigd met een nieuwe ‘shutdown’ of wil hij zelfs de noodtoestand afkondigen aan de grens. Met een noodtoestand kan hij naar eigen zeggen de muur bouwen zonder de goedkeuring van het Congres. Maar juridisch is dat erg omstreden. Zelfs onder de Republikeinen is er weerstand tegen een dergelijk manoeuvre.

Sanders antwoordde bij CNN niet duidelijk toen haar werd gevraagd of Trump tijdens zijn toespraak de noodtoestand wilde uitroepen. Het Witte Huis had van tevoren nochtans gezegd dat Trump in zijn speech de loopgraven wil dempen en niet verdiepen. Sanders riep de Democraten op "hun politieke spelletjes" te stoppen.

Volgens het Witte Huis streeft Trump in zijn State of the Union naar een onpartijdige en verzoenende toon. Hij wil de steun van beide partijen voor zijn belangrijke projecten. Naast de grensbeveiliging zou het ook gaan om initiatieven ter verbetering van de vaak verouderde infrastructuur en het gezondheidssysteem. Ook het handelsconflict met China zal worden aangekaart. Wat buitenlands beleid betreft, wil Trump het hebben over de staatscrisis in Venezuela en de inzet van Amerikaanse troepen in het buitenland.

De VS hebben in Venezuela parlementsvoorzitter en oppositieleider Juan Guaidó erkend als interim-president. Trump heeft ook de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië aangekondigd en streeft naar een einde van de 18 jaar durende inzet van de troepen in Afghanistan. Onlangs vertelde hij aan CBS: "We moeten deze eindeloze oorlogen achter ons laten en onze mensen naar huis halen".

Kritiek

Leidende Democraten uitten al kritiek nog vóór de toespraak van Trump. De fractieleider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, schreef op Twitter dat de toestand van de regering Trump een grote chaos is.

Ten minste vier Democraten hebben openlijk aangekondigd dat ze de State of the Union niet zullen bijwonen. Afgevaardigden Earl Blumenauer, Hank Johnson, Steve Cohen en John Lewis sturen hun kat. "De gedachte om dinsdagavond in het Congres te luisteren naar deze roekeloze, egoïstische man die het Witte Huis bezet, kan mij niet boeien", zei Blumenauer in een verklaring.

